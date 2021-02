Diputado pide evaluar la capacidad de Bukele para mantenerse en la Presidencia

En la imagen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 9 feb (EFE).- El diputado opositor salvadoreño Ricardo Velázquez Parker le pidió este martes a la Asamblea Legislativa del país centroamericano que se aplique el procedimiento constitucional para determinar la capacidad mental del presidente Nayib Bukele para continuar en el cargo.

"Solicito se proceda a aplicar el procedimiento que nos faculta el artículo 131, ordinal 20 de la Constitución y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente", indicó el legislador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

La Carta Magna salvadoreña establece que el órgano Legislativo tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados, "la incapacidad física o mental del presidente (...) para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una Comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea".

"Hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República", indicó Velázquez al justificar su petición.

Inicialmente, la solicitud será conocida por la Comisión Política, que reúne a los líderes de las bancadas legislativas, sin que esté completamente claro el procedimiento que seguirá.

El historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte señaló en sus redes sociales que "NUNCA antes se había llegado a esto en los 200 años de El Salvador independiente".

LA POSIBLE RUTA

El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, Manuel Escalante, señaló que el procedimiento para procesar la solicitud no se encuentra en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

Añadió que la posible ruta del procedimiento es que la Comisión política conozca la solicitud y discuta sobre aceptarla o no.

"Si la acepta, la Comisión Política debería proceder a delimitar el objetivo u objetivos de la comisión de médicos, que evaluarían la capacidad del presidente, así como su forma y tiempo de trabajo y también debería proceder a nombrar a los 5 médicos", sostuvo.

Añadió que, si el dictamen médico no es unánime, "no se procedería a declarar la incapacidad del presidente para el ejercicio del cargo".

Pero si los médicos concuerdan en su dictamen, "la comisión podría dictaminar si es favorable o no la declaratoria de incapacidad" y someterlo a votación en el pleno legislativo.

No obstante, apuntó que "toda esta ruta podría estar sujeta al control de la Sala de lo Constitucional" mediante un amparo o recurso de inconstitucionalidad.

La petición del legislador opositor se dio en el marco de una sesión del Congreso dedicada a recordar lo hechos registrados el 9 de febrero de 2020, cuando el mandatario ingresó al recinto legislativo escoltado por policías y soldados armados con fusiles de asalto.

Los lideres de los partidos de oposición, además de recordar lo sucedido en febrero de 2020, pidieron que se haga "justicia" y señalaron que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar qué delitos se pudieron cometer.

El presidente del Parlamento, Mario Ponce, señaló en su discurso que el país vivió hace un año "unos de los hechos más lamentables de nuestra democracia" después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil.

Indicó que "la toma ilegal y por asalto de esta Asamblea por el propio presidente de la República, Nayib Bukele, y sus más directos colaboradores" es "un hecho sin precedentes en la historia moderna de este Congreso".

"El atentado que vivimos hace un año fue un atentado a toda una nación, a los valores supremos de la patria, una agresión más a la democracia", sostuvo.

Tras la presentación de la solicitud de Velázquez, el presidente salvadoreño publicó en su cuenta de Twitter que los partidos Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) "son lo mismo.

"Pueden estar de acuerdo con este Gobierno o no. Pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable: destapar ante todos, sin que quede ninguna duda, que ARENA y el FMLN en realidad son aliados, los intereses que defienden son los mismos", publicó Bukele sin hacer referencia directa a la petición de Velázquez.

Tras lo incidentes del llamado "9F", diversos políticos, analistas y organizaciones humanitarias señalaron un deriva "autoritaria" del mandatario salvadoreño.