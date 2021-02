Cubanos piden a Biden que retome el deshielo y alivie las sanciones a la isla

En la imagen, el actor cubano Jorge Perugorría. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

La Habana, 9 feb (EFE).- Un grupo de cubanos y estadounidenses en el que figuran académicos, artistas, juristas, activistas y otros profesionales pidió en una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que retome el acercamiento con Cuba y retire las sanciones al país endurecidas por su antecesor, Donald Trump.

"Presidente Biden, comience a desmantelar el sistema de sanciones que continúa afectando al pueblo cubano", exhortan los hasta ahora 100 firmantes del documento, entre los que se encuentran entre otros el actor cubano Jorge Perugorría y el técnico estadounidense Alan Gross, liberado en 2014 tras cinco años preso en Cuba por introducir en el país un equipo de telecomunicaciones.

La misiva, publicada en el portal independiente de análisis político La Joven Cuba, denuncia que "los últimos cuatro años han sido inusualmente crueles por la campaña de hostilidad de la administración Trump para ganar puntos políticos en la Florida", lo que unido a la pandemia de la covid-19 ha profundizado la ya grave crisis económica en la isla.

Los firmantes exponen que la población "está sufriendo extraordinariamente con las penurias económicas" en Cuba, donde cada vez es más grave la falta de alimentos y otros productos básicos.

Debido a las políticas de Trump, que reforzó las sanciones del embargo económico y devolvió al país a la lista de estados patrocinadores del terrorismo antes de acabar su mandato, "los cubanoamericanos y cubanos residentes en Estados Unidos están imposibilitados de enviar remesas y medicamentos a la Isla", denuncian los remitentes.

Por ello, solicitan a Biden que "tome acción ejecutiva" para aliviar las sanciones a Cuba y retome la política de la última etapa de la Administración de Barack Obama (2009-2017), de la que fue vicepresidente, marcada por el "deshielo" entre ambos países.

"El acuerdo alcanzado por nuestros gobiernos y anunciado el 17 de diciembre de 2014 pareció señalar el inicio de un nuevo período que estimuló nuestras esperanzas y esfuerzos", expone la carta, en referencia al anuncio de los entonces líderes de ambos países, Barack Obama y Raúl Castro, que comenzaron el proceso de normalización de las relaciones.

Los firmantes argumentan que dar un paso en este sentido "ayudará a todos los sectores de la sociedad cubana y abrirá oportunidades de inversión para Estados Unidos en Cuba", además de aliviar la actual crisis humanitaria, aunque reconocen que "Estados Unidos no es el único responsable de los problemas que enfrenta el país".

Por otro lado, exigen al Gobierno de Estados Unidos y sus líderes que "no interfieran" en los "asuntos internos" de Cuba, ya que "convertir a toda una nación en rehén para lograr un cambio de régimen no es un acto moral" y se ha probado ineficiente.

"A pesar de todos los patriotas que se sacrificaron por una Cuba totalmente democrática, aún estamos lejos de ese objetivo. Sin embargo, lograrlo es responsabilidad de los cubanos, no de presiones externas", argumentan.