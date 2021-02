Cuba/Colombia.- La Embajada de Cuba advierte al Gobierno de Colombia de un posible atentado del ELN en Bogotá

02/02/2018 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está reclutando venezolanos para aumentar sus filas, ha asegurado este miércoles el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Alberto José Mejía POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD TWITTER



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, ha advertido al Gobierno colombiano de un posible ataque en Bogotá en los próximos días llevado a cabo por una de las facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN).



En una carta remitida al Ministerio de Exteriores, Ponce asegura que la Embajada "recibió una información cuya verosimilitud no podemos evaluar acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de guerra del ELN para los próximos días en Bogotá", según 'El Tiempo'.



La misiva data del 6 de febrero y detalla que la Embajada ha preguntado por el supuesto atentado a la Delegación de Paz del ELN en La Habana, que ha expresado "total desconocimiento" y ha reiterado "la garantía de que no tiene ningún involucramiento en las decisiones militares y operaciones de la organización".



Según el medio mencionado, Ponce también entregó el documento al representante y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y a dos miembros de la Iglesia Católica.



Este lunes por la noche el Gobierno colombiano ha certificado la existencia de este documento a través del ministro de Defensa, Diego Molano, y del comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.



Molano ha subrayado que, tras la muerte de alias 'Uriel', se ha recolectado información sobre planes de atentados terroristas en el país. Ceballos, por su parte, aunque ha agradecido el gesto de Cuba, ha insistido en la extradición de los miembros del comando central del ELN que permanecen en el país desde 2019.



El desconocimiento de los miembros del ELN que permanecen en La Habana de este presunto ataque confirmaría las especulaciones que se han venido dando en los últimos días sobre una posible escisión del ELN.



El Frente Oriental del ELN está liderado por Carlos Emilio Marín, alias 'Pablito', y es la facción responsable del atentado con coche bomba en 2019 contra a la Escuela de cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos.



Este ataque supuso la ruptura de las negociaciones entre el presidente, Iván Duque, y la guerrilla. Entonces, el Gobierno solicitó la extradición de los guerrilleros que permanecían en La Habana, petición a la que Cuba se negó y supuso motivo de tensiones entre ambos gobiernos.



Pero no solo entre Bogotá y La Habana, sino que Washington --todavía con la Administración Trump-- incluyó a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, aludiendo, entre otros, a la presencia de miembros del ELN en suelo cubano.