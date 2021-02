Corte polaca ordena a historiadores que se disculpen por libro sobre Holocausto

VARSOVIA, 9 feb (Reuters) - Dos historiadores deberán disculparse por un libro que afirma que un poblador polaco entregó judíos a los nazis, dictaminó el martes un tribunal de Varsovia, en un caso que académicos dicen podría afectar la investigación sobre las acciones de los polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

El partido gobernante nacionalista polaco Ley y Justicia (PiS) dijo que la investigación sobre la complicidad de los polacos en la matanza de judíos en tiempos de guerra deshonra al país.

Pero los editores de la obra en dos volúmenes "Night without an end. Fate of Jews in selected counties of occupied Poland", Barbara Engelking y Jan Grabowski, no pagarán daños, indicó el tribunal.

Engelking y Grabowski apelarán la decisión.

(Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk, Pawel Florkiewicz, Justyna Pawlak, Alan Charlish. Editado en español por Lucila Sigal)