Coronavirus.- Brasil suma casi 23.500 casos mientras Bolsonaro vuelve a criticar medidas de distanciamiento social

El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este lunes 23.439 nuevos casos de coronavirus, que se suman al total de acumulados hasta alcanzar los 9.548.079 positivos en el país, mientras el presidente, Jair Bolsonaro, ha vuelto a criticar las medidas de aislamiento social contra la COVID-19.



En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han registrado 636 decesos a causa de la enfermedad, y ya son 232.170 las víctimas mortales del virus.



En contraposición, son 8.447.645 los pacientes que han logrado sobreponerse al coronavirus mientras que 868.264 casos siguen activos.



Por su parte, el líder brasileño ha criticado las medidas restrictivas que han impuesto estados como Sao Paulo o ciudades como Belo Horizonte con la intención de frenar el ritmo de contagios.



Así, Bolsonaro ha cuestionado "¿hasta cuándo van a seguir con esa política de aislar? Si no funcionó antes, ¿por qué va a funcionar ahora?", en una entrevista con la cadena de televisión local Band.



También se ha referido a la vacuna y, en la línea de argumentos que viene defendiendo desde el inicio de la pandemia, ha puesto en duda la eficacia de la vacuna.



En concreto, ha explicado que en su familia él y sus hermanos han votado para decidir si aplican la inoculación a su madre.



"Yo he votado que sí, aún sabiendo que la vacuna no está comprobada", ha apostillado.