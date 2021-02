Coronavirus.- Argentina se aproxima a los 50.000 muertos por COVID-19 y detecta primer caso de la variante de Amazonas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias argentinas han informado de la detección de 5.154 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, así como del fallecimiento de 227 pacientes, con los que la cifra total de víctimas mortales se aproxima a las 50.000, mientras que las autoridades han detectado el primer caso de la cepa de Amazonas.



Un total de 1.985.501 argentinos han contraído la COVID-19, de los cuales 1.786.178 son pacientes recuperados y 149.925 son casos confirmados activos.



En contraposición, son 49.398 las personas que, tras contagiarse, no han logrado superar la enfermedad y han fallecido.



El ministro de Salud, Ginés González García, ha informado a través de su cuenta de Twitter este lunes de que "recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos viajeros y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros, todos ellos provenientes de Brasil".



En el último balance epidemiológico sobre la situación de la pandemia en el país, el Ministerio de Salud ha señalado que hay 3.526 camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas por pacientes de coronavirus.



Esto supone que, a nivel nacional, el porcentaje de ocupación de este tipo de unidades es del 54,5 por ciento, mientras que asciende hasta el 60,2 por ciento en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires.



Precisamente la ciudad y la provincia de Buenos Aires son las entidades territoriales más golpeadas por la crisis sanitaria en el país latinoamericano.



No obstante, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, ha detallado este lunes que, desde hace cuatro semanas, los casos diarios de COVID-19 han registrado una tendencia a la baja.



"Desde que tuvimos el segundo pico, después de tener 15 semanas de descenso, tuvimos 3 semanas con un ascenso muy abrupto, y ahora tenemos un descenso no tan rápido", ha subrayado Gollan en declaraciones a la emisora local FM Futuröck y recogidas por Télam.