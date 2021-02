Cinco naciones de la Micronesia abandonan el Foro de las Islas del Pacífico

Cinco naciones de la Micronesia anunciaron que abandonan el Foro de las Islas del Pacífico, días después del controvertido nombramiento de un nuevo secretario general, al ex primer Ministro de las Islas Cook, Henry Puna ( en la foto). EFE/Zipi

Sídney (Australia), 9 feb (EFE).- Cinco naciones de la Micronesia anunciaron este martes que abandonan el Foro de las Islas del Pacífico, días después del controvertido nombramiento de un nuevo secretario general.

Los presidentes de Nauru, Estados Federados de Micronesia, Kiribati, Islas Marshall y Palau emitieron un comunicado conjunto para informar de que iniciaron el proceso formal para salir del foro regional, creado en 1971 y que estaba conformado por 17 miembros.

"No tiene valor participar en una organización que no respeta los acuerdos establecidos, incluido el pacto de caballeros para la rotación subregional" del secretario general, apunta en un comunicado el presidente de Nauru, Lionel Aingimea.

La escisión en el Foro de las Islas del Pacífico se da tras la reunión del jueves donde los líderes regionales eligieron al exprimer ministro de Islas Cook, en la subregión de la Melanesia, Henry Puna, en una votación dividida, con 9 a favor y 8 en contra.

El foro, que en los últimos años ha liderado las llamadas a actuar de manera urgente contra el cambio climático, se regía con una norma no escrita para rotar la elección del secretario general entre las tres subregiones: Micronesia, Melanesia y Polinesia.

Los cinco países de la Micronesia, que presentaron como candidato al político de Islas Marshalls Gerald Zackios, alegan que el turno les pertenecía después de que los dos últimos secretarios generales fueran el samoano Tuiloma Neroni (2008-2014) y la papuana Mag Taylor (2014-2021), procedentes de Polinesia y Melanesia, respectivamente.

La salida de las cinco naciones, proceso que se puede alargar durante un año según el procedimiento formal, deja al foro con 12 miembros, todos ellos en el Pacífico Sur.