Cientos de puertorriqueños, sin segunda dosis de la vacuna contra la covid por retraso en el envío

Personal sanitario prepara una dosis de Moderna durante una jornada de vacunación en el Coliseo Pedrín Zorrilla, el primer centro regional de inmunización contra la covid-19, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 9 feb (EFE).- La Guardia Nacional, responsable de la logística de la vacunación contra la covid-19 en Puerto Rico, reconoció que cientos de personas se quedaron a la espera de recibir la segunda dosis por problemas en la llegada de los cargamentos, mientras se siguen sumando muertes a causa de la pandemia.

El ayudante general de la Guardia Nacional en Puerto Rico, José Reyes, dio a conocer que cientos de personas se quedaron este martes sin recibir la segunda dosis ante el retraso en la llegada de las vacunas.

Reyes explicó que este nuevo cargamento de vacunas se esperaba para la noche del lunes, pero problemas logísticos impidieron su llegada según lo programado.

El retraso se produce mientras los efectos de la pandemia siguen sintiéndose en la isla, donde según el informe de hoy del Departamento de Salud se registraron 5 muertes adicionales, a lo que hay que sumar 189 casos positivos confirmados, mientras que las hospitalizaciones de adultos disminuyeron a 226 (243 el lunes), así como los adultos ingresados en unidades de cuidados intensivos a 39 (47 el lunes).

CENTROS DE VACUNACIÓN, CON CANTIDADES LIMITADAS DE DOSIS

Reyes reconoció que en los seis centros de que la Guardia Nacional dispone para administrar vacunas se iniciaron hoy las labores con una cantidad limitada de dosis, lo que provocó tener que suspender los trabajos a lo largo de la jornada.

El alto funcionario indicó que la producción de las farmacéuticas Pfizer y Moderna es menor de lo esperado, por lo que la llegada de vacunas a Puerto Rico se está retrasando, lo que finalmente generó que no se pudieran reabastecer los centros.

Dijo que se espera la llegada en breve de un cargamento con cerca de 80.000 dosis de la vacuna.

El jefe de la Guardia Nacional en la isla pidió a las población que acudió a los centros de vacunación que no abandonara el lugar sin asegurarse un turno para recibir la segunda dosis en un periodo comprendido entre las próximas 24 y 48 horas.

DISPONIBLE UN SISTEMA DE CITAS

Reyes recordó que hay disponible un sistema de citas que está siendo implementado y que por ello quien acuda a los centros de vacunación deberá obtener una fecha para recibir la segunda dosis de la vacuna.

La información del retraso en la llegada de vacunas a la isla coincide con la difusión por parte del diario Financial Times de un informe actualizado sobre las jurisdicciones del mundo que mayor cantidad de dosis de las vacunas contra la covid-19 han suministrado a sus poblaciones, que señala que Puerto Rico pasó de la sexta a la decimoséptima posición.

El informe realiza un análisis de la cantidad de vacunas administradas por cada 100 habitantes.

La información ofrecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indica que Puerto Rico ha recibido 624.025 dosis de las vacunas contra la covid-19 de Pfizer y Moderna.

LAS VACUNAS ADMINISTRADAS SON YA 299.694

De las recibidas, las vacunas administradas hasta la fecha en Puerto Rico se elevan a 299.694, de las que 229.033 corresponden a la primera dosis.

El proceso de vacunación en Puerto Rico se ha llevado a cabo en las bautizadas por el Gobierno como fases 1-a y 1-b, que incluyen a los profesionales de la salud, los residentes y empleados de residencias de ancianos, empleados y participantes del programa de discapacidad intelectual y trabajadores clasificados como personal de primera línea, lo que incluye a policías y bomberos, entre otros.

En relación a los adultos mayores de 65 años o más de la fase 1-b, se han vacunado 68.191 personas de una población total de 679.656.

Con los datos de hoy del Departamento de Salud, el número de fallecidos por el coronavirus asciende a 1.893, mientras que los casos positivos confirmados suponen ya 89.242.