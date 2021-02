Ciencia.-Restos de una rara explosión descubiertos en el centro de la Vía Láctea

09/02/2021 Restos de una rara explosión descubiertos en el centro de la Vía Láctea. Los astrónomos pueden haber encontrado el primer ejemplo de un tipo inusual de explosión estelar nuestra galaxia, con el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/CXC/NANJING UNIV./P. ZHOU ET AL.



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los astrónomos pueden haber encontrado el primer ejemplo de un tipo inusual de explosión estelar nuestra galaxia, con el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA.



Este intrigante objeto, ubicado cerca del centro de la Vía Láctea, es un remanente de supernova llamado Sagitario A Este, o Sgr A Este para abreviar. Según los datos de Chandra, los astrónomos clasificaron previamente el objeto como los restos de una estrella masiva que explotó como una supernova, uno de los muchos tipos de estrellas que explotaron que los científicos han catalogado.



Utilizando observaciones de Chandra más largas, un equipo de astrónomos ha llegado a la conclusión --publicada en The Astrophysical Journal-- de que el objeto es un residuo de un tipo diferente de supernova. Es la explosión de una enana blanca, una brasa estelar encogida de una estrella con poco combustible como nuestro Sol. Cuando una enana blanca extrae demasiado material de una estrella compañera o se fusiona con otra enana blanca, la enana blanca se destruye, acompañada de un destello de luz impresionante.



Los astrónomos usan estas "supernovas de Tipo Ia" porque la mayoría de ellas emiten casi la misma cantidad de luz cada vez, sin importar dónde se encuentren. Esto permite a los científicos usarlos para medir con precisión distancias en el espacio y estudiar la expansión del universo.



Los datos de Chandra han revelado que Sgr A Este, sin embargo, no provenía de un Tipo Ia ordinario. En cambio, parece que pertenece a un grupo especial de supernovas que producen diferentes cantidades relativas de elementos que las tradicionales de Tipo I, y explosiones menos poderosas. Este subconjunto se conoce como "Tipo Iax", un miembro potencialmente importante de la familia de supernovas.



"Si bien hemos encontrado supernovas de tipo Iax en otras galaxias, no hemos identificado evidencia de una en la Vía Láctea hasta ahora", dijo en un comunicado Ping Zhou de la Universidad de Nanjing en China, quien dirigió el nuevo estudio mientras estaba en la Universidad de Amsterdam. "Este descubrimiento es importante para manejar las innumerables formas en que explotan las enanas blancas".



Las explosiones de enanas blancas es una de las fuentes más importantes del universo de elementos como el hierro, el níquel y el cromo. El único lugar en el que los científicos saben que se pueden crear estos elementos es dentro del horno nuclear de las estrellas o cuando explotan.



"Este resultado nos muestra la diversidad de tipos y causas de las explosiones de enanas blancas, y las diferentes formas en que hacen estos elementos esenciales", dijo el coautor Shing-Chi Leung de Caltech en Pasadena, California. "Si tenemos razón sobre la identidad de los restos de esta supernova, sería el ejemplo conocido más cercano a la Tierra".



Los astrónomos todavía están debatiendo la causa de las explosiones de supernovas de Tipo Iax, pero la teoría principal es que involucran reacciones termonucleares que viajan mucho más lentamente a través de la estrella que en las supernovas de Tipo Ia. Este paso relativamente lento de la explosión conduce a explosiones más débiles y, por lo tanto, a diferentes cantidades de elementos producidos en la explosión. También es posible que parte de la enana blanca se quede atrás.



Sgr A East se encuentra muy cerca de Sagittarius A *, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y probablemente se cruza con el disco de material que rodea al agujero negro. El equipo pudo utilizar las observaciones de Chandra dirigidas al agujero negro supermasivo y la región que lo rodea durante un total de 35 días para estudiar Sgr A East y encontrar el patrón inusual de elementos en los datos de rayos X. Los resultados de Chandra concuerdan con los modelos informáticos que predicen una enana blanca que ha sufrido reacciones nucleares lentas, lo que la convierte en una fuerte candidata para un remanente de supernova de tipo Iax.



"Este remanente de supernova está en el fondo de muchas imágenes de Chandra del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia tomadas durante los últimos 20 años", dijo Zhiyuan Li, también de la Universidad de Nanjing. "Es posible que finalmente hayamos descubierto qué es este objeto y cómo llegó a ser".



En otras galaxias, los científicos observan que las supernovas de Tipo Iax ocurren a una velocidad que es aproximadamente un tercio de la de las supernovas de Tipo Ia. En la Vía Láctea, se han confirmado tres remanentes de supernova de Tipo Ia y dos candidatos que tienen menos de 2000 años, lo que corresponde a una edad en la que los remanentes todavía son relativamente brillantes antes de desvanecerse más tarde. Si Sgr A Este tiene menos de 2.000 años y es el resultado de una supernova de tipo Iax, este estudio sugiere que nuestra galaxia está alineada con respecto al número relativo de supernovas de tipo Iax observadas en otras galaxias.



Junto con la sugerencia de que Sgr A East es el remanente del colapso de una estrella masiva, estudios anteriores también han señalado que no se había descartado una supernova normal de Tipo Ia. El último estudio realizado con estos datos profundos de Chandra discute tanto la estrella masiva como las interpretaciones normales de Tipo Ia.