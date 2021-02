China.- China bloquea la aplicación Clubhouse, en la que se mantenían conversaciones críticas con Pekín

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los censores del Gobierno chino han bloqueado este martes la popular red social Clubhouse, que ha acogido en los últimos días conversaciones críticas con Pekín.



Clubhouse, que es una aplicación de chat de audio, ya no tiene acceso en el país asiático, según ha confirmado la organización Great Fire, que se encarga de seguir los bloqueos que se producen por parte de las autoridades chinas en internet.



En este sentido, la red social había visto como los críticos chinos se había trasladado a su entorno para debatir sobre temas que a Pekin le resultan incómodos, como Hong Kong, Taiwán o la persecución de los musulmanes uigures.



No solo ha sido censurada la aplicación, sino que durante el martes el hashtag #Clubhouse también ha sido censurado en la popular plataforma china Weibo.



Según los usuarios, cuando intentaban acceder a la aplicación para iniciar sesión, recibían un mensaje de error que señalaba que "no se puede establecer una conexión segura con el servidor", según informa CNN.



Por otro lado, aquellos que deseaban registrarse en la red social tampoco podían, ya que no recibían mensajes de texto de Clubhouse y, por tanto, no recibían el código de verificación necesario.



No obstante, y como pasa con el resto de aplicaciones bloqueadas en el país asiático, como Twitter, sigue pudiéndose acceder a Clubhouse desde una red privada virtual.