Bukele se burla de versiones que aseguran que viajó a EEUU a pedir reuniones con personeros de Biden

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió este lunes con tono burlón versiones de prensa que señalan que la semana pasada efectuó un supuesto viaje sin previo aviso a Estados Unidos, en el que buscaba reuniones con personeros del presidente Joe Biden.

"El que crea que un presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio", señaló el mandatario mediante su cuenta de Twitter.

Su reacción surge luego de que el periódico El Diario de Hoy señalara este lunes que Bukele "estuvo la semana anterior en Washington DC, donde buscó reuniones con el Departamento de Estado".

De acuerdo al matutino, en ese supuesto viaje el gobernante también habría solicitado encuentros "con Juan González, principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el hemisferio occidental".

No obstante, según El Diario de Hoy, esos pedidos para reunirse "fueron denegados".

"Hace más de 100 años inventaron el teléfono (sin tomar en cuenta otras tecnologías), como para no llamar y coordinar una cita de antemano", comentó Bukele.

Pero el presidente salvadoreño fue más allá y en forma de mofa escribió: "hola, me vine a Washington, solo por unas horas y quería ver si me podía recibir inmediatamente el presidente (Biden) o alguien, no sé. Pero tendría que ser rápido, así que dígale que suspenda todo lo que está haciendo y me reciba ya".

Bukele, quien fue cercano a la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, ha señalado que espera poder seguir trabajando y mantener una buena relación con el gobierno de Biden.

ob/lda