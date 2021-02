Brasil recibirá 1.000 millones dólares de banco BRICS para lucha contra el COVID

RÍO DE JANEIRO, 9 feb (Reuters) - Un banco de desarrollo dirigido por el grupo BRICS de las principales naciones en desarrollo dijo el martes que ha desembolsado 1.000 millones de dólares para ayudar a financiar la lucha del gobierno brasileño contra la pandemia del COVID-19.

El Nuevo Banco de Desarrollo, dirigido por el grupo BRICS -que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, ha destinado 10.000 millones de dólares a la lucha contra la pandemia. Se espera que Brasil reciba una quinta parte de esos fondos.

Brasil tiene el brote de coronavirus más mortífero del mundo fuera de Estados Unidos, con 232.170 víctimas mortales entre más de 9,5 millones de casos.

