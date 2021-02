Biden asegura que no verá el juicio político a Trump

El presidente de EE.UU., Joe Biden habla, mientras la vicepresidenta, Kamala Harris, (fuera de cuadro) y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen (fuera de cuadro) se reúnen con líderes empresariales para hablar del plan de estímulo fiscal, este 9 de febrero de 2021. EFE/EPA/Pete Marovich

Washington, 9 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que no va a ver el juicio político iniciado este martes contra su predecesor Donald Trump, al asegurar que está concentrado en la crisis económica y sanitaria desatada por la pandemia de la covid- 19.

"No lo voy a ver", señaló Biden en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca durante una reunión con su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y líderes empresariales para discutir su plan de estímulo fiscal.

"Mi trabajo es proteger a la gente. Ya hemos perdido a más de 450.000 personas (por la covid-19) y podríamos perder muchos más si no actuamos y lo hacemos de manera decisiva. Muchos niños se van a la cama hambrientos. Muchas familias sufren inseguridad alimentaria (...) El Senado tiene su trabajo y estoy seguro de que van a hacerlo bien", agregó.

Biden ha presentado un plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares, que incluye transferencias directas de efectivo a los ciudadanos, ayudas a empresas y fondos especiales para la reapertura de los colegios y la aceleración de la distribución de las vacunas.

Entre los líderes empresariales presentes en el encuentro figuraban Jamie Dimon, director ejecutivo del banco de inversión JPMorgan; Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, y Tom Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU.

Este martes comenzó el segundo juicio político contra Trump, el primer presidente estadounidense sometido a un proceso de este tipo dos veces y el primero en afrontar un "impeachment" después de dejar el poder, ya que abandonó la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Trump está acusado de "incitación a la insurrección" por el asalto al Capitolio de una turba de sus seguidores el pasado 6 de enero, que dejó cinco muertos.

Su defensa basa sus argumentos en la libertad de expresión y lo que considera inconstitucionalidad del proceso, al tiempo que ha insistido en las acusaciones sin pruebas del expresidente de que hubo un fraude electoral en los comicios de noviembre, que perdió ante Biden.

Pese a la expectación generada, es improbable que este segundo "impeachment", como se denomina en inglés al juicio político, termine en su condena, puesto que para ello se necesitaría un mínimo de 67 votos (dos tercios del Senado), y los demócratas solo controlan 50 escaños de la cámara.