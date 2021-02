Argentina suma 7.794 nuevos casos de covid-19 y 168 muertes más

Argentina comenzó el 29 de diciembre su plan de inmunización contra la covid-19 con la vacuna rusa Sputnik V. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

Buenos Aires, 9 feb (EFE).- Argentina registró este martes 7.794 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número de positivos ascendió a 1.993.295, mientras que los fallecimientos ascienden a 49.566, tras ser confirmadas 168 muertes más en las últimas 24 horas.

Se mantiene la tendencia a la baja del número de positivos en las últimas semanas, en medio del rebrote de contagios en Argentina que llegó a su pico el pasado 7 de enero, con 13.835 casos en esa jornada.

Mientras tanto, el país avanza con la sexta semana del programa de vacunación con la Sputnik V, con el que 196.543 personas han completado la segunda dosis, en tanto 337.533 personas se han aplicado sólo la primera dosis.

Pero el país enfrenta una demora en la llegada de nuevas partidas de vacunas, tras haber recibido unas 800.000 dosis desde Moscú.

Ante esta demora, el presidente argentino, Alberto Fernández, ironizó hoy sobre las críticas que había recibido por parte de la oposición política por contratar la vacuna rusa, ante la desconfianza que generaba antes de la publicación del análisis provisional del ensayo en fase 3 en The Lancet, hace una semana.

"Hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora, no sé cómo pasó, pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos", dijo Fernández, al encabezar una reunión con industriales y representantes de sindicatos del norte argentino.

REPORTE DIARIO

De acuerdo con el informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino, la provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (831.939, de los cuales 3.363 fueron notificados este martes), seguida por la ciudad de Buenos Aires, con 218.752 contagios confirmados, 986 de ellos reportados este lunes.

En tercer lugar se sitúa la provincia de Santa Fe (centro), con un total de 209.981 positivos, 479 notificados este martes.

Por otra parte, según informaron fuentes oficiales, hay 1.792.321 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 3.553 personas con diagnóstico confirmado de la covid-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 54,5 % a nivel nacional, pero del 60,2 % si solo se considera Buenos Aires y su populosa periferia.

Hasta el momento, en Argentina se han realizado 6,59 millones de test para detectar el virus, con una tasa de 144.101 pruebas por cada millón de habitantes.

Los casos positivos habían llegado en Argentina a un récord diario de 18.326 el pasado 21 de octubre.

Pese a que la media diaria de nuevos casos está aún por debajo de ese récord, en las últimas semanas las autoridades locales se han mostrado preocupadas por el constante incremento en los contagios.

Argentina comenzó el 29 de diciembre su plan de inmunización contra la covid-19 con la vacuna rusa Sputnik V.

El presidente argentino, Alberto Fernández, decretó a fin de enero último la continuidad, en principio hasta el próximo 28 de febrero, de las medidas sanitarias adoptadas desde el 20 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia, aunque desde noviembre la calificación sanitaria de la mayoría de las zonas del país es de área con distanciamiento social obligatorio.