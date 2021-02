Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, reconoce que no ha entendido cómo vivió su madre la muerte de su marido

28/01/2020 Anna Ferrer, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Convertida en una de las influencers más populares de nuestro país y apoyando a su madre, Paz Padilla, más que nunca, Anna Ferrer no se ha querido perder el concierto con el que el grupo "Taburete" ha comenzado su gira en el madrileño Teatro Nuevo Alcalá.



A punto de cumplirse un año del fallecimiento de su abuela - a quienes tanto la presentadora como ella estaban muy unidas - y con la muerte de Antonio Juan Vidal, marido de Paz, muy reciente, Anna nos ha contado cómo ve a su madre y qué le parece que haya escrito un libro, "El humor de mi vida", para ayudar a las personas que como ella están pasando por un momento complicado.



- CHANCE: Ana apoyando la música, la cultura.



- ANNA: Hace falta porque están sufriendo muchísimo, realmente todos los sectores, pero este en especial y con todas las medidas y con seguridad a ver si podemos hacer un poquito de vida normal.



- CH: la cultura es segura y hay que apoyarlos, muy fan de taburete.



- ANNA: Si, han sacado disco nuevo y estoy deseando cantar y bailar, ojalá pronto.



- CH: Tu como estas.



- ANNA: Yo muy bien, muchas gracias.



- CH: Estamos deseando leer el libro de tu mamá. Un gran proyecto.



- ANNA: Yo creo que no va a dejar a nadie indiferente y que mucha gente lo necesita leer y buscar un poco ayuda.



- CH: Crees que tu mamá ha encontrado en la escritura ese consuelo que jamás olvidará.



- ANNA: Sí, creo que es como ayudar a los demás, decir a mí esto me ha servido, a lo mejor hay gente que lo necesita y esto te hace sentir bien.



- CH: El otro día hablamos con ella, decía que en algún momento se había sentido incomprendida.



- ANNA: Yo no estaba en el punto en el que estaba ella, pero siempre la he respetado y la he entendido, si a ella esas cosas le hacían sentir bien, bienvenidas sean.



- CH: Nos ha dado a todos una gran lección y le da otro sentido a la muerte.



- ANNA: Yo estoy muy orgullosa, he aprendido muchísimo de ella.



- CH: ¿Crees que retomará su vuelo, su vida?



- ANNA: Yo la veo cada día un poco mejor así que me alegro, soy feliz porque ella esté bien.



- CH: Estrena una obra de teatro también dedicada a su gran amor.



- ANNA: Si, a ver qué tal sale todo. Nuevos proyectos.