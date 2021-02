Anita Matamoros, impasible después de que su madre, Makoke, se haya quedado sin gimnasio en casa

11/04/2019 Anita Matamoros se mantiene ajena a la polémica EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Tal y como desveló ayer Makoke en sus redes sociales, y como os mostramos en imágenes, la colaboradora se ha quedado sin gimnasio en casa. Y es que la marca propietaria de las máquinas deportivas se las reclamó después de que Kiko Matamoros denunciase públicamente que los aparatos eran suyos, ya que la firma se los había cedido a él a cambio de publicidad, y que suexmujer no quería devolvérselos.



Un duro golpe para Makoke, que de repente se ha quedado sin su adorado gym privado, en el que tantas horas pasaba tanto ella como su hijo, Javier Tudela, y la novia de éste, Marina Romero. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, la exmodelo ya está pensando qué hacer con la impresionante sala que le ha quedado libre en casa después de que le hayan quitado los aparatos de musculación.



Ajena a los vaivenes que se traen sus padres, Anita Matamoros disfrutaba poco después del concierto de "Taburete" en el Teatro Nuevo Alcalá acompañada por unas amigas. Muy seria, y sin poder disimular su incomodidad ante las preguntas, la influencer ha vuelto a dar la callada por respuesta, demostrando que no quiere entrar en polémicas a costa del gimnasio de Kiko que por fin el colaborador se ha llevado de la casa de Makoke.



Intentando pasar desapercibida y entrar cuanto antes al concierto, Anita ha evitado confesar qué le parece que su madre se haya quedado sin gimnasio ni contarnos cómo se encuentra Makoke tras este duro varapalo. En su línea, la influencer también ha callado cuando le preguntamos por la relación con su padre y por su llamativo cambio de apellidos en redes sociales, quitándose un Matamoros que en las últimas épocas parece que le pesa. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!