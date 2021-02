AMP.- Cvirus.- Los viales de la vacuna rusa contra el coronavirus no estarán disponibles en la UE hasta el mes de mayo

Lituania asegura que no comprará la Sputnik V por considerarla una "herramienta de la geopolítica"



MOSCÚ, 9 (DPA/EP)



Las autoridades de Rusia han indicado este martes que la vacuna Sputnik V, en caso de ser aprobada para su uso en la Unión Europea, no llegará a los países del bloque hasta mayo o junio dado que, según Moscú, los envíos se realizarán una vez haya finalizado la vacunación en masa de la población rusa.



El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dimitriev, ha confirmado la información en declaraciones a la cadena Rossiya 24. Dimitriev se encuentra al frente de la campaña internacional de marketing de la vacuna, que ya ha sido aprobada en numerosos países.



Sin embargo, la vacuna aún está pendiente de aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para su uso en el bloque comunitario. De ser aprobada, la vacuna podrá ayudar a la UE a hacer frente a la falta de dosis, que ha provocado frustración entre los Veintisiete.



Durante los últimos días, no obstante, se ha producido un "tira y afloja" entre Moscú y la EMA sobre si realmente el organismo ruso ha presentado una solicitud para que la vacuna sea revisada. Según la versión rusa, dicha solicitud se habría presentado hace más de tres semanas. "Esperamos que nuestra solicitud sea revisada dentro de poco y que no se interpongan argumentos políticos en este procedimiento", ha aseverado Dimitriev.



Ya a finales de enero, el Gobierno ruso había expresado su disposición a entregar a Bruselas 100 millones de dosis de la vacuna durante el segundo trimestre del año. Tal y como reflejan los ensayos clínicos en Rusia, la vacuna tiene una eficacia superior al 90 por ciento.



La vacuna Sputnik V, cuestionada por científicos a nivel internacional por considerar que no ha superado las mismas pruebas y controles que otras, es gratuita y voluntaria, fue desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya con la financiación del RDIF.



LITUANIA NO COMPRARÁ LA VACUNA



El Gobierno lituano, por su parte, ha asegurado que no comprará la vacuna, incluso si ésta es aprobada por la UE, por considerar que se trata de una "herramienta propia de la geopolítica".



La primera ministra, Ingrida Simonyte, ha indicado que "no hay dudas" de que Rusia está tratando de vender la vacuna antes de inmunizar a su propia población en el marco de "otro juego más de la geopolítica", según informaciones de la agencia Bloomberg.



En este sentido, ha matizado que el país se limitará a comprar vacunas procedentes de Occidente a través del bloque comunitario. "No hay motivos siquiera por los que considerar el asunto de la vacuna rusa", ha dicho.