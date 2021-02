AMP.- Chile.- Partidos políticos piden la desarticulación de Carabineros tras la muerte de un joven a manos de un agente

05/02/2021 Disturbios tras la muerte de un malabarista por disparos de un carabinero en Panguipulli, en Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE AGENCIAUNO



Detenidas 17 personas durante la última jornada de protestas por la muerte del malabarista



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Partidos políticos y líderes sociales han pedido la desarticulación de Carabineros de Chile tras la muerte de un joven a manos de un agente la semana pasada en el sur del país, un suceso que ha levantado una nueva ola de protestas.



El secretario general del Partido Comunista Chileno, Eduardo Artés, ha pedido tras la muerte del joven, el malabarista Francisco Martínez, la "disolución de Carabineros" y la salida del presidente, Sebastián Piñera.



Por su parte, el senador Alejandro Navarro, del Partido Progresista (PRO), ha exigido en su cuenta de Twitter al Senado "iniciar el debate sobre la refundación de Carabineros".



El agente acusado de la muerte de Martínez ha sido imputado por homicidio simple y ha sido puesto bajo arresto domiciliario a la espera de que comience el juicio en su contra, si bien la Justicia ha decretado cuatro meses de plazo para la realización de las investigaciones pertinentes.



En el marco de las protestas provocadas por su muerte en los últimos días han sido detenidas más de 40 personas, si bien se han registrado otro tipo de incidentes, como la quema de edificios gubernamentales. Fuentes policiales indican que solo en la última jornada han sido detenidas 17 personas. La mayoría de detenciones se han producido en la ciudad de Villarica, en el sur del país, y en Santiago de Chile.



El viceministro del Interior, Juan Francisco Galli, ha resaltado además que el uso de armas "únicamente está permitido como único recurso", si bien ha insistido en que no hay que "adelantar juicio alguno" sino aguardar a la resolución final.



"Hay que esperar las resoluciones de la justicia (...) Nosotros tratamos de no especular, muchas veces las autoridades especulan ante la inmediatez que exigen las redes sociales", ha dicho.



La muerte de Martínez, a la que se ha sumado el presunto suicidio de Camilo Miyaki cuando se encontraba bajo custodia policial, ha provocado numerosas quejas tanto en la calle como a través de las redes sociales.



El Observatorio Nacional de Derechos Humanos ANEXPPSA Chile ha informado en un comunicado que, de acuerdo con su pareja, Miyaki "no tenía antecedentes de enfermedades de salud mental, que tenían planes y proyectos, que era una persona amable, estable emocionalmente y que en ningún caso él mostró ideas suicidas o indicios de una incipiente depresión".