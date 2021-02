ACTUALIZA 1-Nadal muestra su mejor versión en el Abierto de Australia

(Actualiza con otros resultados)

MELBOURNE, 9 feb (Reuters) - Rafa Nadal se impuso el martes a Laslo Djere por 6-3, 6-4 y 6-1 para alcanzar la segunda ronda del Abierto de Australia, en tanto Stefanos Tsitsipas abrió su campaña con una cómoda victoria frente a Gilles Simon y el australiano Alex De Minaur derrotó al estadounidense Tennys Sandgren.

El español no estuvo en su mejor momento, pero sus problemas de espalda no le impidieron ganar al serbio, número 56 del ranking, bajo el sol vespertino del Rod Laver Arena.

Tras un segundo set muy disputado, el segundo cabeza de serie jugó desahogado, acelerando hacia la victoria con una lluvia de golpes ganadores, antes de que Djere cediera el partido mansamente con una doble falta.

"Mi espalda no está perfecta (...) Hoy no está muy bien. Necesitaba cambiar un poco el movimiento de mi saque. Eso es lo que he intentado hacer para sobrevivir hoy", dijo Nadal.

Nadal se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Michael Mmoh y el serbio Viktor Troicki por un puesto en la tercera ronda.

En otros resultados, el griego Tsitsipas abrió su campaña con una clase magistral al veterano francés Simon, a quien venció por 6-1, 6-2 y 6-1.

En su primer enfrentamiento con el exnúmero seis del mundo, Tsitsipas rompió el servicio de Simon dos veces en los dos primeros sets y otras tres para acceder con facilidad a la segunda ronda.

"No sé qué decir. Obviamente no esperaba que fuera tan fácil", dijo Tsitsipas.

En tanto, De Minaur se impuso a Sandgren por 7-5, 6-1 y 6-1, quien abandonó frustrado el torneo tras declarar que su preparación fue una "broma" por la cuarentena a la que tuvo que someterse antes del Grand Slam.

KENIN AVANZA

En el tenis femenino, Sofia Kenin inició su defensa del título con una victoria por 7-5 y 6-4 sobre Maddison Inglis, mientras que Victoria Azarenka se despidió rápido del primer Grand Slam del año.

Azarenka dijo tras su derrota frente a Jessica Pegula que no pudo prepararse bien tras la cuarentena a la que fue sometida en Australia. "El mayor impacto personalmente ha sido no poder tener aire fresco. Eso sí que me pasó factura", señaló.

Por su parte la número uno del mundo Ash Barty apenas sudó para pasar a la segunda ronda con un 6-0 y 6-0 sobre Danka Kovinic. La australiana ganó los primeros 16 puntos y solo perdió 10 de 60 en los 44 minutos que duró el partido.

En tanto, la británica Johanna Konta dijo que quedó en estado de shock después de que una lesión abdominal terminara abruptamente con su participación en el torneo, a pesar de que le estaba ganando a la eslovena Kaja Juvan 6-4 0-2. (Reporte de Ian Ransom. Editado por Tomás Cobos y Daniela Desantis)