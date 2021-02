Thiem y Zverev avanzan a segunda ronda en el Abierto de Australia

MELBOURNE, 8 feb (Reuters) - Dominic Thiem se sobrepuso el lunes a un flojo primer set antes de superar a Mikhail Kukushkin por 7-6 (7-2), 6-2 y 6-3 para alcanzar la segunda ronda del Abierto de Australia, instancia a la que también llegó Alexander Zverev.

El tercer cabeza de serie sufrió dos quiebres de servicio en el primer parcial y tuvo que levantar un punto de set en el 6-5 antes de recuperarse para ganar el tiebreak en el Rod Laver Arena.

El austriaco, que fue derrotado en la final por Novak Djokovic el año pasado, recuperó su ritmo tras el parcial inicial y luego se encaminó a la victoria sin problemas.

"Definitivamente sentí nervios porque faltaba mucho tiempo para el torneo, más de tres semanas desde que llegamos a Adelaida", dijo Thiem, que hizo la cuarentena en la capital del estado de Australia del Sur. "Si practico demasiados días seguidos, empiezo a jugar peor, en vez de mejor".

"No sabía realmente en qué punto estoy. Además, hoy me he enfrentado a un rival difícil, sobre todo en estas condiciones".

Por su parte, Zverev también se sobrepuso a un comienzo inconsistente para superar al estadounidense Marcos Giron por 6-7 (8-10), 7-6 (7-5), 6-3 y 6-2.

Después de perder el tiebreak del set inicial, Zverev se puso en ventaja en el segundo y estaba sirviendo 5-3 para el set cuando Giron le quebrara el servicio, lo que provocó que el alemán rompiera su raqueta en señal de frustración.

Pero Zverev, que busca su primer título de Grand Slam, se quedó con ese parcial tras el tiebreak y le quebró el saque a su contrincante al inicio del tercer set, lo que le permitió encaminar el partido hacia una victoria. (Editado en español por Javier Leira)