Rusia.- Lavrov lamenta el protagonismo de Navalni y advierte de que es la UE la que se está alejando de Rusia

Fue la UE la que desde 2014 "destruyó la arquitectura de los lazos con nuestro país", según el jefe de la Diplomacia rusa



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores rusos, Sergei Lavrov, ha reprochado este lunes a la UE y sus aliados que den prioridad a la situación del opositor ruso Alexei Navalni, condenado a una pena de tres años de prisión, en el diálogo que mantienen con Rusia. Navalni fue detenido a principios de este año al regresar a Rusia tras cinco meses convaleciente en Berlín tras un envenenamiento.



"Los países occidentales intentan convertir el tema de Navalni en uno de los principales en el diálogo con nuestro país", ha afirmado Lavrov, según recoge la agencia de noticias oficial rusa, Sputnik.



En ese sentido, Lavrov ha recordado que la Fiscalía General de Rusia ha solicitado al Ministerio de Justicia de Alemania toda la información sobre los resultados de las investigaciones realizadas por los servicios alemanes, así como "todas las pruebas relacionadas con el caso".



"A pesar de que nuestras solicitudes se presentaron en plena conformidad con una serie de las convenciones sobre la asistencia jurídica, incluida la Convención sobre las Armas Químicas, no se nos proporcionó información sustancial alguna", ha argumentado.



Así, Lavrov ha denunciado que Alemania se ha negado a entregar a Rusia los documentos médicos de Navalni, su expediente médico y los análisis de laboratorio realizados. En un principio el motivo era que se trataba de información secreta, "porque su publicación permitiría a Rusia entender cuáles son los conocimientos que tienen las Fuerzas Armadas alemanas en el ámbito de las armas tóxicas". Luego, ha argumentado Lavrov, las autoridades alemanas alegaron que no podían entregar la información personal sobre Navalni a Moscú porque el propio opositor se opone a ello.



Además ha apuntado a un procedimiento "poco transparentes para asistir a Alemania" por parte del secretariado técnico de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). "Como resultado, declaró que las conclusiones de Berlín, París y Estocolmo eran ciertas, pero se negó a revelar la fórmula concreta de la sustancia supuestamente detectada en los biomateriales del paciente", ha añadido Lavrov.



En cualquier caso, Lavrov ha asegurado que Rusia está dispuesta a normalizar sus relaciones con la UE y a pesar de la conflictiva visita del Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, concluida el pasado sábado. "En las negociaciones volvimos a reafirmar nuestra disposición a normalizar todo el conjunto de las relaciones con la UE, no sobre la base de exigencias sino del respeto de los intereses mutuos", ha subrayado.



Tras el viaje, Borrell publicó el domingo un texto en su blog en el que advertía del distanciamiento de Rusia de la UE, lo cual ha rechazado Lavrov. Según Lavrov, fue la UE la que desde 2014 "destruyó la arquitectura de los lazos con nuestro país, construida minuciosamente durante muchos años". "¿Quién se distancia de quién? ¿Tal vez sea la Unión Europea la que se aleja de Rusia, del idioma y la cultura rusa?", ha argumentado.