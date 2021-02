R.Unido.- Reino Unido rebaja el nivel de alerta tras la caída en el número de ataques terroristas en Europa

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Reino Unido han informado este lunes de que han rebajado el nivel de alerta por amenaza terrorista en el país ahora que se ha producido una caída en el número de este tipo de ataques en Europa.



La ministra del Interior británica, Priti Patel, ha anunciado que el país se enfrenta ahora a una amenaza "sustancial" ante posibles ataques terroristas, pero ha matizado que dicha amenaza ha dejado de ser "severa".



Esto implica que aún existe la posibilidad de que se produzca un ataque si bien dicha probabilidad no es tan alta como antes, tal y como ha explicado Patel en un comunicado.



Asimismo, ha explicado que esto se debe a la "reducción significativa de posibles ataques en Europa desde los registrados entre septiembre y noviembre de 2020". "El terrorismo sigue siendo uno de los riesgos más directos e inmediatos a los que se enfrenta la seguridad nacional británica", ha afirmado, no obstante.



"Catalogar el riesgo de sustancial sigue implicando que existe un alto nivel de alerta y que es probable que se produzca un ataque. La población debe permanecer alerta e informar de cualquier tipo de incidente u observación a la Policía", ha recomendado.



La alerta ante posibles ataques terroristas se revisa cada seis meses por la Inteligencia de Reino Unido. El atentado más reciente tuvo lugar en junio de 2020, cuando un joven de 26 años atacó a un grupo de personas con un cuchillo en un parque. Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas.



Aunque no fue imputado por terrorismo, los jueces señalaron que se trataba de un acto "vinculado al terrorismo".