REENVÍO-ACTUALIZA 1-Djokovic, Thiem y Schwartzman avanzan a segunda ronda en el Abierto de Australia

Por Nick Mulvenney

MELBOURNE, 8 feb (Reuters) - Novak Djokovic volvió a lucirse el lunes cuando aplastó al francés Jeremy Chardy por 6-3, 6-1 y 6-2 en la primera ronda del Abierto de Australia, instancia a la que también llegaron Dominic Thiem, Alexander Zverev y Diego Schwartzman .

Luego de dos semanas de cuarentena en la ciudad de Adelaida, y una breve pero complicada disputa con sus anfitriones por las condiciones del aislamiento, el número uno del mundo dejó que su talento hable por sí mismo y se apuntó su victoria número 297 en un torneo del Grand Slam.

Djokovic ha ganado ocho de sus 17 títulos importantes en la pista principal de Melbourne Park y, aunque el lunes jugó con menos público del habitual, el serbio se sintió muy a gusto en la cancha azul.

"Hay una historia de amor permanente entre esta pista y yo", dijo el serbio entre los aplausos de los aficionados.

"Tuve la suerte de tener mucho éxito en esta pista y espero que eso continúe durante muchos años. Me emociona ver tanta gente en el estadio. Es la mayor cantidad de gente que he visto en una pista de tenis en 12 meses. Gracias", agregó.

Chardy nunca le había ganado un set a su rival en sus 13 partidos y con Djokovic acertando tres cuartas partes de sus primeros saques, el francés fue incapaz de conseguir un solo punto de quiebre.

Djokovic puso fin definitivamente a la desigual contienda con aces consecutivos en el minuto 91 y se enfrentará en la segunda ronda al estadounidense Frances Tiafoe, número 62 del mundo.

En tanto, Thiem se sobrepuso a un flojo primer set antes de superar a Mikhail Kukushkin por 7-6 (7-2), 6-2 y 6-3 para alcanzar la segunda ronda. El tercer cabeza de serie sufrió dos quiebres de servicio en el primer parcial y tuvo que levantar un punto de set en el 6-5 antes de recuperarse para ganar el tiebreak en el Rod Laver Arena.

El austriaco, que fue derrotado en la final por Novak Djokovic el año pasado, recuperó su ritmo tras el parcial inicial y luego se encaminó a la victoria sin problemas.

"Definitivamente sentí nervios porque faltaba mucho tiempo para el torneo, más de tres semanas desde que llegamos a Adelaida", dijo Thiem, que hizo la cuarentena en la capital del estado de Australia del Sur. "Si practico demasiados días seguidos, empiezo a jugar peor, en vez de mejor".

"No sabía realmente en qué punto estoy. Además, hoy me he enfrentado a un rival difícil, sobre todo en estas condiciones".

Por su parte, Zverev también se sobrepuso a un comienzo inconsistente para superar al estadounidense Marcos Giron por 6-7 (8-10), 7-6 (7-5), 6-3 y 6-2.

Después de perder el tiebreak del set inicial, Zverev se puso en ventaja en el segundo y estaba sirviendo 5-3 para el set cuando Giron le quebrara el servicio, lo que provocó que el alemán rompiera su raqueta en señal de frustración.

Pero Zverev, que busca su primer título de Grand Slam, se quedó con ese parcial tras el tiebreak y le quebró el saque a su contrincante al inicio del tercer set, lo que le permitió encaminar el partido hacia una victoria.

En tanto, el argentino Schwartzman pasó a segunda ronda al ganarle al sueco Elias Ymer por 7-6, 6-4, 2-6 y 6-2.

(Editado en español por Javier Leira y Daniela Desantis)