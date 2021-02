Quise regresar de una retirada solo si volvía a ser campeón, dijo Gronkowski

El ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers Rob Gronkowski (izq.) Celebra tras atrapar un pase de touchdown. EFE / EPA / CJ GUNTHER

Tampa (EE.UU.), 7 feb (EFE).- El ala cerrada Rob Gronkowski indicó que "yo ya estaba retirado de fútbol americano, pero decidí que volvería a los emparrillados solo si regresaba para ser de nuevo campeón de Super Bowl, y aquí me tienen con otro anillo de campeón".

Gronkowski, al lado de su compañero de equipo en los Patriots de Nueva Inglaterra y ahora con los Buccanners de Tampa Bay, Tom Brady, acaparó los reflectores al capturar dos pases de anotación de su mariscal de campo preferido.

Los Buccaneers se adjudicaron el título de Super Bowl LV al vencer 31-9 a los Chiefs de Kansas City.

"Esta es la muestra de que durante toda la temporada trabajamos mucho, fuerte para conseguir el título, y lo logramos", subrayó Gronkowski, imparable toda la noche.

El ala cerrada agregó que "no tenía muchas ganas de regresar, pero (Tom) Brady me recomendó con el equipo, así que decidí que podía volver, pero con la condición de ganar otro Super Bowl".

Explicó que "debo reconocer que quedé sorprendido con la calidad de este equipo, de los jugadores que tienen los Buccaneers".

Además destacó que "Este equipo es increíble, todos trabajamos fuerte, y además lo hicimos con la filosofía de que aquí nadie es más que nadie, todos somos parte del mismo equipo y trabajamos con el mismo objetivo, ganar el Super Bowl", indicó.