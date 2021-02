Presidente de México está en fase de recuperación y será valorado este lunes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ José Méndez/Archivo

México, 7 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en fase de recuperación de su contagio de covid-19, de hace dos semanas, y será valorado este lunes por el grupo de médicos que lo cuidan, informaron este domingo autoridades de la Secretaría (Ministerio) de Salud.

"Hasta este momento el presidente cursa la enfermedad asintomático y estamos en espera de la valoración del secretario de Salud (Jorge Alcocer) para que pueda ofrecer un parte médico; esperemos que mañana (lunes) lo valore el grupo de médicos", informó el director de Información Epidemiológica, Christina Arturo Zaragoza, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"Esperamos la valoración del presidente para (conocer) sus actividades", agregó.

Antes, el funcionario señaló que el mandatario "se encuentra en fase de recuperación" y avisó que para conocer su estado de salud "se tendrá que esperar el diagnóstico de sus médicos y a que se dé el acta epidemiológica".

Sobre la posibilidad de que se presente este lunes a su conferencia matutina de todos los días, Zaragoza dijo no tener a mano esa información.

El pasado jueves, el presidente mexicano reportó que dio negativo a una prueba de antígeno para detectar la covid-19, pero por seguridad y prevención cumpliría unos días más en aislamiento tras su contagio.

"Me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y salí negativo, desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del covid", dijo el mandatario en un vídeo transmitido por sus redes sociales.

Antes de eso, el mandatario mexicano, quien suele controlar la agenda mediática con sus ruedas de prensa matutinas y mensajes en redes sociales, publicó un vídeo el 29 de enero desde Palacio Nacional para "acallar los rumores" sobre su estado de salud.

Un día después de su contagio, el 25 de enero, López Obrador publicó una fotografía tras conversar por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para negociar dosis de la vacuna Sputnik V.

Este domingo, México reportó 414 nuevos decesos por la covid-19 en las últimas 24 horas, para un total de 166.200 fallecimientos, indicó la Secretaría de Salud.

Con 1,92 millones de contagios, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más murtos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.