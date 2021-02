Portugal no necesitará ayuda de Galicia tras alivio de presión hospitalaria

EFE/EPA/MARIO CRUZ/Archivo

Lisboa, 8 feb (EFE).- La bajada en la curva de contagios que experimenta Portugal en los últimos días ha aliviado la presión en los hospitales del norte del país, que no necesitará derivar enfermos a la vecina región española de Galicia, dijeron hoy a Efe fuentes oficiales.

El hospital de Viana do Castelo, de referencia en el norte portugués fronterizo con Galicia, redujo el número de ingresos por covid durante la última semana en un 25 %, apuntaron fuentes hospitalarias.

Por tanto, agregaron, no será necesario derivar pacientes a otras regiones ni aceptar la oferta de Galicia para acoger enfermos portugueses en sus centros sanitarios.

El Ministerio de Salud de Portugal ha agradecido, no obstante, la disponibilidad del gobierno de Galicia para acoger a enfermos covid procedentes de Portugal, aunque, de momento, asegura, las unidades hospitalarias de la región Norte tienen capacidad para dar respuesta a las necesidades de la pandemia.

El hospital de Viana de Castelo, durante el pico de contagios del mes de enero tuvo ingresados 179 pacientes por covid frente a los 139 actuales -24 de ellos en la unidad de cuidados intensivos, que tiene todavía capacidad para acoger a otros nueve-.

Según el Ministerio de Salud, la situación de la región Norte se ha estabilizado y el sistema tiene capacidad de respuesta incluso para recibir a pacientes de otras zonas del país, sobre todo de la región de Lisboa y Valle del Tajo, desde donde llegaron en los último días 73 pacientes.

Tras la expansión sin precedentes de la pandemia registrada en enero, la curva de contagios y fallecidos ha descendido en la última semana y, en consecuencia, también la presión hospitalaria.

El país, confinado y con su frontera terrestre blindada, suma 765.414 infectados y 14.158 fallecidos desde marzo pasado.