Portaltic.-Twitter prepara suscripciones de pago para utilizar Tweetdeck o acceder a contenido exclusivo, según Bloomberg

MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Twitter prepara actualmente un nuevo modelo de negocio basado en las suscripciones de pago, en el que los usuarios podrían pagar por acceder a contenido exclusivo o a funciones avanzadas como las del planificador Tweetdeck, según planes internos de la empresa a los que ha accedido el analista Kurt Wagner de Bloomberg.



Los nuevos planes de negocio de Twitter tienen como objetivo suponer una alternativa a su sistema actual, cuya fuente de financiación proviene mayoritariamente de los ingresos publicitarios, como los anuncios personalizados.



No obstante, Twitter apenas abarca el 0,8 por ciento del total del mercado de publicidad de Internet, según datos de eMarketer, y sus inversores presionan a la empresa para que emprenda un cambio de modelo de negocio en el que se puedan obtener ingresos recurrentes directamente de los usuarios, como ha informado Bloomberg.



Para explorar las opciones, Twitter ha destinado varios equipos al desarrollo de servicios de suscripción como alternativa de negocio, con un modelo conocido con el nombre en clave de 'Rogue One'.



De cara al proyecto 'Rogue One', Twitter planea varias ideas de suscripciones de pago, entre las que se encuentra la posibilidad de pagar directamente a usuarios de la plataforma para acceder a contenidos exclusivos. La empresa obtendría un porcentaje de estos pagos entre usuarios.



Twitter ya ha empleado anteriormente el sistema de propinas, que se encontraba presente en Periscope, su plataforma de vídeo vertical en directo, que acumuló 10 millones de usuarios en solo cuatro meses durante su lanzamiento en 2015 pero cerrará en marzo de este año por la disminución de su uso.



Otra opción para generar ingresos estudiada por Twitter es comenzar a cobrar por el uso del planificador de contenidos externo Tweetdeck -gratuito hasta el momento-, que permite programar publicaciones en la plataforma.



Asimismo, Twitter estudia también cobrar a los usuarios por nuevas funciones avanzadas como 'deshacer el envío' o nuevas opciones de personalización para los perfiles.