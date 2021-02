Portaltic.-Día de la Internet Segura: consejos para proteger el creciente número de perfiles profesionales en las redes sociales

MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Este martes 9 de febrero se celebra el Día de la Internet Segura, que en esta edición está inevitablemente marcado por la pandemia y el confinamiento, que ha llevado a un aumento sin precedentes del uso de Internet y de las redes sociales. Las empresas y, en concreto, el ecosistema de Pymes -tan importante en España-, se han visto obligadas a cambiar de hábitos y la tecnología está jugando un papel fundamental en esta transición.



En un momento en el que la comunicación se ha convertido en un elemento clave para transmitir a los clientes los esfuerzos que las marcas están realizando, las pequeñas y medianas empresas han encontrado en las plataformas digitales una oportunidad para poder mantener abiertos sus negocios durante la crisis de la Covid-19.



En el caso concreto de Facebook (compañía a la que también pertenecen Instagram y WhatsApp), más de 200 millones de empresas utilizan algunas de sus aplicaciones para conectarse con sus clientes y hacer crecer negocios. El auge de la tecnología digital está transformando la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes y esto puede entrañar también algunos riesgos de seguridad.



EL 46% DE LAS PYMES AUMENTA SU PRESENCIA EN REDES



El crecimiento de dispositivos móviles en España -donde hay más líneas móviles que habitantes- hace que las marcas hayan incrementado radicalmente sus operaciones vía Internet con sus clientes, especialmente con las generaciones de los 'millennials' y Z, que son los que están impulsando este cambio.



Según un estudio elaborado por Facebook en colaboración con Deloitte, el 46 por ciento de las Pymes españolas ha empezado a utilizar o ha aumentado el uso de las plataformas digitales para interactuar con sus clientes durante estos últimos meses, marcados por la Covid-19 y sus efectos.



Todos estos cambios han supuesto una oportunidad para las miles de Pymes y los autónomos que operan en España, pero no está exenta de riesgos ante los retos de seguridad que se plantean. Por eso, los expertos de Facebook ofrecen una serie de consejos para que aquellas personas a cargo de una Pyme puedan proteger tanto sus cuentas personales como de empresa. Dado que la página del negocio en Facebook está conectada con su cuenta personal, es primordial proteger ambas.



LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD MÁS IMPORTANTES



En el caso de los perfiles profesionales, es importante familiarizarse con los diferentes roles de página que existen y los permisos que cada uno concede. En este sentido, los expertos recomiendan revisar con regularidad quién tiene acceso como administrador de la página en la configuración. Cuando se agrega la página al administrador comercial es fundamental dedicar un momento a conocer los permisos que se otorgan.



"También es recomendable que haya más de un administrador en la página, de modo que, si alguna vez se pierde acceso a ella, alguien de confianza pueda seguir manteniendo la página activa y agregarte de nuevo", añaden desde Facebook.



De la misma forma, instan a configurar contactos de confianza. Para que se pueda acceder de nuevo a la cuenta y, posteriormente, a la página si se ha bloqueado, se puede asignar contactos de confianza. Ellos podrán enviar un código de recuperación con una URL a fin de que se pueda volver a ingresar en la cuenta.



A estos consejos más específicos para las Pymes hay que sumar las recomendaciones que desde la plataforma hacen a todos los usuarios particulares. Así, piden que la contraseña sea segura (con al menos 6 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales) y que se cambie de forma regular.



Por otra parte, recomiendan activar la autenticación en dos pasos, que añade una capa extra de seguridad a la cuenta y controlar los inicios de sesión. El propio usuario puede activar alertas para que salten cuando alguien intenta acceder a su perfil en las redes sociales desde un dispositivo o navegador web diferente al habitual.



PRECAUCIÓN FRENTE A LOS ESTAFADORES



Otra de las amenazas que más preocupan a los usuarios y, sobre todo, a las empresas son los mensajes malintencionados, tanto por privado como por mail, que tienen como fin último robar la cuenta. "No hagas nunca clic en enlaces sospechosos, aunque procedan de un amigo o de una empresa que conozcas. Esto incluye enlaces que puedas ver en publicaciones o recibir por 'email'", explican desde la compañía.



Los estafadores pueden crear sitios web falsos que se parezcan a los originales y pedir al usuario que inicie sesión con el correo electrónico y contraseña. Si un enlace genera dudas, los expertos instan a comprobar la URL o escribir la dirección web directamente en un navegador antes de introducir tu contraseña, ya que puede tratarse de una estafa.



Por último, los expertos en ciberseguridad recomiendan mantener actualizados los datos de contacto. "Así, si detectamos que se han realizado cambios no autorizados en tu cuenta podremos contactar contigo para resolverlo rápidamente", detallan desde Facebook.