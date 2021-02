Patrick Mahomes: "No tenemos excusa, no hicimos bien las cosas"

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes. EFE/EPA/GARY BOGDON

Tampa (EE.UU.), 7 feb (EFE).- El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, fue claro en sus declaraciones tras el partido del Super Bowl LV al decir que no tenían excusas y añadió que su equipo perdió porque no hicieron "bien las cosas dentro del campo de juego".

Mahomes y los Chiefs perdieron por 9-31 el partido de Super Bowl LV contra los Buccaneers de Tampa Bay con el mariscal de campo Tom Brady como gran figura.

En la conferencia de prensa tras el partido, subrayó que tuvieron fallos tanto en la parte defensiva como en la ofensiva. "Simplemente no hicimos bien las cosas a ningún nivel", resaltó.

Mahomes, de 25 años, fue capturado tres veces, interceptado dos y mantenido fuera de la zona de anotación. El jugador terminó con 26 de 49 pases para 270 yardas y dos interceptaciones, sin envíos de touchdown.

"La transición del equipo en la que estuvimos involucrados también pudo influir en la derrota, no lo sé", analizó.

Agregó que salieron "al campo de juego con el entusiasmo de ganar, de jugar bien, de conseguir el Super Bowl, pero simplemente no pudimos".

Mahomes señalo que tuvieron enfrente "a un buen equipo y además nosotros no hicimos lo que debíamos hacer, y este es el resultado", indicó el mariscal de campo, que buscaba con el equipo de Kansas el segundo título consecutivo.

También comentó que no jugaron "en la misma página; la defensiva y la ofensiva no estábamos jugando el mismo partido".

Apuntó también que su equipo tenía "un plan de juego, lo habíamos estudiado, llegamos al campo preparados, pero no pudimos llevarlo a cabo, ni modo, estas cosas pasan, así es el fútbol, el deporte".

"Nosotros somos jugadores jóvenes, así que una de las cosas que aprendí es simplemente que debemos seguir trabajando, debemos aprender más y seguir mejorando", concluyó.