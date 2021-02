Panamá confirma pedido a Rusia de su vacuna contra la covid-19

El pasado jueves, el Gobierno de Panamá pidió a Rusia tres millones de dosis de su vacuna Sputnik V con el fin de recibirlas el próximo mes de marzo, según confirmaron a EFE fuentes oficiales. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 07 feb (EFE).- El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, confirmó este domingo la solicitud a Rusia de tres millones de dosis de su vacuna contra la covid-19 Sputnik V y aclaró que están a la espera de que "sea certificada".

La vacuna Sputnik V debe ser avalada "por los organismos reguladores, pero que tal y como se hizo con las demás empresas farmacéuticas, el proceso de conversaciones se verifica de forma paralela, para cuando logre las autorizaciones ya Panamá haya terminado las negociaciones", resalta el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado.

Sucre explicó que la "única intención" de la petición es "reforzar el proceso de vacunación contra la covid-19 en Panamá", ya que el Ejecutivo tiene previsto vacunar al 80 % de la población.

El pasado jueves, el Gobierno de Panamá pidió a Rusia tres millones de dosis de su vacuna Sputnik V con el fin de recibirlas el próximo mes de marzo, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Esta solicitud se hizo por medio de una carta dirigida por el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, al director del oficial Fondo de Inversión ruso que financia la mencionada vacuna, Kirill Dmitriev, hombre de confianza del presidente de Rusia Vladimir Putin.

En el documento, el ministro panameño detalla que la posición geográfica de Panamá hace de este país "uno de los más importantes centros de conectividad por aire, tierra y mar en nuestra región y ha estado expuesto a un riesgo mucho mayor que otros países" a causa de la pandemia, y admite que el país "sufre un alto índice de contagio".

Hasta este domingo, el Gobierno no se había pronunciado respecto a dicha solicitud.

Además de las dosis de Sputnik V, Panamá ha destinado 56 millones de dólares para la compra de 5,5 millones de vacunas: 3 millones de Pfizer; 1.092.000 de AstraZeneca; 300.000 de Johnson y Johnson, y 1.121.000 del mecanismo Covax de la OMS, según la información oficial.

Panamá, el segundo país de América con más incidencia por covid después de EE.UU., comenzó a vacunar el pasado 20 de enero, y ya ha aplicado 12.441 dosis a personal sanitario que trabaja en primera línea contra la covid-19 de las 12.840 vacunas Pfizer/BioNtech que llegaron en la primera remesa.

El segundo lote de vacunas, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, debe llegar a mediados de este mes de febrero, y está previsto que para el primer trimestre de este año arriben 450.000 dosis.

La campaña de inmunización contempla cuatro fases y prioriza al personal sanitario y personas mayores.

PANAMÁ SE ALISTA PARA CONTINUAR LA REAPERTURA ECONÓMICA

La cartera de salud pidió a la población "no bajar la guardia" en la nueva etapa de reapertura económica, que comienza el próximo lunes.

Está previsto que en las provincias de Panamá, donde está ubicada la capital, la contigua Panamá Este, y Herrera, en el centro del país, se levante la restricción de género para comprar -una medida fuertemente criticada por varios gremios- , los restaurantes abran presencialmente y se autorice el acceso a playas, ríos, y balnearios.

Las otras fases del proceso de reapertura dependerán del comportamiento epidemiológico y serán anunciadas "oportunamente", añadió el Minsa.

Esta nueva reapertura se da después que en diciembre las autoridades cerraran el "comercio no esencial" y reimplantasen severas medidas de movilidad para mitigar un agresivo repunte de contagios.

Producto de estas restricción, según el Gobierno, los indicadores pandémicos han bajado escalonadamente en las últimas cuatro semanas, lo que ha permitido a abrir algunas actividades económicas esta semana.

"Después de haber llegado a un 29,6% de positividad, hemos logrado bajar a un 10,3%, lo cual demuestra que las medidas que ha venido tomando el Gobierno han sido efectivas", dijo Sucre.

LAS CIFRAS DE LA COVID

Las autoridades de Panamá reportaron este domingo 627 casos positivos nuevos por la covid-19 y 25 defunciones, lo que elevó a 327.091 los casos y a 5.480 las defunciones.

El informe epidemiológico del Minsa detalla que en las últimas 24 horas se registraron 23 nuevas defunciones, y se actualizan 2 de fechas anteriores, mientras que el país mantiene una letalidad del 1.68 %, una de las más bajas de América.

En aislamiento domiciliario se reportan 27.285 personas, de las cuales 26.824 se encuentran en casa y 461 en hoteles, mientras que los hospitalizados suman 2.024 , de ellos 1.815 se encuentran en sala y 209 en UCI.

Hay 29.309 pacientes recuperados.

A la fecha se aplicaron 6.316 pruebas, una cifra por debajo de los 10.000 test diarios que las autoridades se propusieron como meta, para un porcentaje de positividad de 9,9 %. Desde que se detectó el primer caso, el pasado 9 de marzo, Panamá aplicó un total de 1.739.966 exámenes.