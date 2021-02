Osaka firma un estreno impecable ante Pavlyuchenkova

Melbourne (Australia), 8 feb (EFE).- La japonesa Naomi Osaka (3) firmó un estreno impecable frente a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova tras superarla por un contundente 6-1 y 6-2 en un partido que superó ligeramente la hora de duración. EFE/EPA/DAVE HUNT

Melbourne (Australia), 8 feb (EFE).- La japonesa Naomi Osaka (3) firmó un estreno impecable frente a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova tras superarla por un contundente 6-1 y 6-2 en un partido que superó ligeramente la hora de duración.

“Estaba bastante nerviosa a la hora de entrar a la pista. Era un partido duro pero he jugado muy bien. Estoy muy feliz de volver a ver gente en las gradas”, comentó tras finalizar su partido.

Las buenas sensaciones experimentadas en la primera ronda ahuyentaron las dudas generadas después de abandonar antes de su partido de semifinales ante la belga Elise Mertens (18) en las semifinales del Gippsland Trophy disputado la semana pasada en Melbourne Park.

Su primer zarpazo no tardaría en llegar después de conservar con facilidad sus dos primeros servicios y robar desde el resto sus dos juegos iniciales al resto para colocar un incontestable 4-0 en el marcador que conduciría al definitivo 6-1.

No redujo la intensidad en el segundo parcial y se apuntó la rotura en su segunda oportunidad para fijar una diferencia que sería suficiente para enterrar las opciones de la rusa en Melbourne.

Su victoria, además, sirvió para ponerse por delante (2-1) en el cara a cara que mantienen ambas jugadoras.

Su rival en segunda ronda será la francesa Caroline Garcia o la eslovena Polona Hercog y el enfrentamiento tendrá lugar en la jornada de este miércoles.