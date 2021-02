Nicaragua.- Uno de los detenidos por robar joyas a una anciana en Navarra ya lo había sido en Logroño por robo también de joyería

08/02/2021 La Policía Nacional detiene a un matrimonio por el robo de joyas a ancianos a los que cuidaban POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA



Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a un matrimonio de cuarenta años de edad, naturales de Nicaragua, como presuntos autores de la sustracción de joyas y efectos personales de una anciana, a la que cuidaban en la localidad de Dicastillo (Navarra).



No obstante, los agentes ya detuvieron en el mes de junio del año pasado al cuidador de un matrimonio de avanzada edad, como presunto autor de la sustracción de más de setenta joyas y otros efectos de valor en un domicilio céntrico de Logroño.



El hombre había sido contratado, en el mes de febrero del año pasado, para que se hiciera cargo del cuidado de un matrimonio de edad avanzada (90 y 79 años).



No se pudo determinar el valor total de mercado de las joyas sustraídas debido a que al tratarse de joyas familiares heredadas o adquiridas hace muchos años, y de gran valor económico y sentimental. El autor obtuvo un beneficio de mas 10.000 euros en la venta de más de setenta joyas y piezas personales sin tener en cuenta más detalles, ni el valor original de las piezas, por lo que se estima que el valor real superará ampliamente los 40.000 euros.



NUEVOS ROBOS



Tras esta primera detención la investigación siguió abierta con la finalidad de poder encontrar otras posibles víctimas por el mismo autor de los hechos, dando como resultado que la pareja de este varón desde marzo del año 2015 hasta marzo de 2019 había estado cuidando a una mujer mayor, de ochenta y nueve años en la localidad de Dicastillo (Navarra), tras un laborioso análisis se pudo determinar que dicha mujer durante los cuatro años en los que estuvo al cuidado de esta persona de avanzada edad había ido sustrayendo numerosas joyas y efectos personales los cuales fueron posteriormente vendidos en diferentes establecimientos de compraventa de oro en la ciudad de Pamplona por el primer detenido, pareja de la cuidadora



Debido que al tratarse de joyas familiares heredadas o adquiridas hace muchos años, y de gran valor económico y sentimental, no se pudo determinar el valor total de mercado de las joyas sustraídas si bien los autores obtuvieron en esta segunda sustracción un beneficio de más de 4.000 euros.



Resulta una cuantía muy inferior al valor real de las joyas y monedas de oro vendidas, puesto que únicamente se tiene en cuenta su peso como metales preciosos, el cual varía según cotización en el mercado, obviando el diseño, confección y antigüedad de la joya, siendo así mismo el precio pagado por este tipo de establecimientos sensiblemente inferior a la valoración de mercado.



SE APROVECHAN DE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN SU CUIDADO



En ambos hechos delictivos los autores aprovechan la confianza que le otorgaba su condición de empleado en los cuidados de las personas mayores dependientes de sus cuidados, para acceder a los enseres personales y joyas de las víctimas y realizar la sustracción.



El daño moral que este tipo de hecho supone para la víctima, el cual se acrecienta si cabe al tratarse de personas mayores, en muchos casos dependientes, los cuales una vez llegan a ser conscientes de la situación, se sienten engañados por aquéllas personas en las que habían depositado su confianza.



Tras acabar con las investigaciones, los agentes de la Brigada de Policía Judicial procedieron a la detención del matrimonio, nacidos en Nicaragua, con domicilio en Arroniz (Navarra).