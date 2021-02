Michu aclara cuál es su relación en la actualidad con Gloria Camila

05/01/2020 Gloria Camila, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Michu ha dado un paso al frente y, tras criticar duramente a Gloria Camila y a Ana María Aldón en unas polémicas declaraciones en una conocida revista, ha pedido perdón públicamente en televisión. La novia de José Fernando ha visitado el plató de "Viva la vida" y se ha reencontrado con la mujer de Ortega Cano, a la que ha pedido perdón públicamente tras aclarar que su supuesta exclusiva fue una encerrona por parte de un "periodista", que manipuló y recortó la conversación a sus espaldas.



Tras el programa, Michu nos ha contado que "mi relación con Ortega Cano y Ana María siempre ha sido buena y también ha habido muchos malos entendidos siempre", y por ello ha confesado por qué ha visitado ahora "Viva la vida" para disculparse públicamente con la familia: "Pienso que era buen momento para hablar yo y que no hable alguien por mí".



Confirmando que el maestro y la gaditana siempre le han ayudado económica, personal y sentimentalmente, la novia de José Fernando asegura que "quieren mucho a su nieta", Rocío, de casi 4 años.



Acerca de cómo es su relación actual con Gloria Camila - que respondió duramente a sus supuestas declaraciones tachándola de interesada y mentirosa - Michu desvela que "bien. No están tan mal las cosas como aparentan y pintan". "Es la tía de mi niña y mi niña la quiere mucho", sostiene.



Confesando que sólo "he podido ver su serie una vez nada más", la madre de la nieta de Ortega Cano confiesa qué le parece la faceta de actriz de Gloria Camila: "Muy bien".



Sin embargo, Michu prefiere no hablar de su relación con José Fernando: "Eso es algo más delicado de contestarte" y deja la pelota en el tejado de su pareja cuando le preguntamos por una posible boda, confesando que "cuando salga le preguntáis a él sus cosas... Entiendo tu trabajo y no me importa contestarte, pero cosas que sean de José Fernando, cuando él salga ya él contará lo que él quiera".



Además, la joven nos cuenta que su supuesta exclusiva criticando a la familia fue fruto de una encerrona y, aunque asegura que "de eso no puedo hablar", sí confirma que ha tomado medidas legales contra quien vendió, sin su consentimiento, sus declaraciones a la revista: "Está en manos de quien tiene que estar y se va a arreglar donde se tiene que arreglar".