México recibirá esta semana 1 millón de vacunas de AstraZeneca desde India

México, 8 feb (EFE).- El Gobierno mexicano recibirá esta semana 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford producidas en el Serum Institute de India (SII), adelantó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy probable que este fin de semana, antes de que termine la semana, lleguen como 1 millón de dosis de AstraZeneca de la India”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El presidente hizo este anuncio al reaparecer en público tras dos semanas de aislamiento por enfermar de covid-19, periodo en el que él asegura que siguió trabajando para gestionar la llegada de vacunas en México.

"¿Cuál es el propósito? Que logremos aún en una primera dosis vacunar a todos los adultos mayores del país a finales de marzo, seguimos sosteniendo ese plan, que podamos vacunar a todos los adultos mayores de 60 años a finales de marzo", manifestó López Obrador.

Las dosis de AstraZeneca que llegarán de India son adicionales a las 77,4 millones de unidades que el Gobierno negoció de forma directa con la farmacéutica británica y que se envasarán en México para distribuir al resto de Latinoamérica.

México también tiene acuerdos para acceder a 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, y 51,5 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente reiteró que durante su enfermedad cerró la negociación de Sputnik V en una charla telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

También indicó que habló con el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, para el acuerdo con CanSino, y que gestionó con Pfizer que reanude los envíos del fármaco entre el 10 y 18 de febrero.

México fue uno de los primeros países en comenzar la vacunación contra la covid-19 el 24 de diciembre con la promesa de obtener 1,4 millones de dosis de Pfizer y BioNTech para inmunizar a todo el personal sanitario de primera línea en enero.

Pero hasta ahora México sólo ha aplicado poco más de 710.000 unidades porque la farmacéutica estadounidense suspendió las entregas a mitad de enero para renovar su planta de Bélgica.

“No hay escasez de recursos, no hay escasez de dinero, si tenemos que pagar hoy 10, 20, 30, 100 millones de dólares para vacunas, tenemos el dinero en dólares para que de inmediato se pague”, garantizó el presidente.

El rezago en la vacunación ocurre mientras México es el tercer país del mundo con más muertes, con 166.200 decesos y cerca de 1,92 millones de casos confirmados.

Pese a su contagio, el jefe de Estado defendió su decisión de no vacunarse hasta que sea su turno.

“Una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser presidente y tener el cargo más importante de la República, se actué en una circunstancia como esta con 'influyentismo', dando el mal ejemplo”, argumentó.