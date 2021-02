Maduro califica de "falso positivo" las fotos de disidentes de las FARC en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Archivo

Caracas, 7 feb (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó este domingo de "falso positivo mediático" las fotos publicadas este sábado por la revista Semana en las que se ve a varios jefes de una disidencia de las FARC armados mientras estaban, aparentemente, en el país petrolero.

"Pretenden en Colombia estallar falsos escándalos, falsos positivos mediáticos de la revista Semana y del periódico El Tiempo, al servicio del Palacio (presidencial) de Nariño, para tapar la realidad de los planes descubiertos de (el presidente colombiano) Iván Duque para atacar a Venezuela", aseguró Maduro durante un acto de Gobierno.

En las fotografías aparece el exjefe negociador de paz de las FARC, Luciano Marín, alias "Iván Márquez"; así como a Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", y Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña".

Todos ellos se salieron del acuerdo de paz para formar, bajo el mando de "Iván Márquez", una disidencia llamada "Segunda Marquetalia", con la que anunciaron, el 29 de agosto de 2019, su regreso a las armas, alegando una "traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana".

La revista Semana aseguró que el Gobierno colombiano "tiene información exacta de sus movimientos y de los campamentos donde se ubican estos disidentes", a los que acusa de manejar desde Venezuela las rutas del narcotráfico y planear acciones terroristas en su país.

Sin embargo, para Maduro las fotos buscan distraer la atención sobre unos vídeos difundidos el pasado viernes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en los que se aprecia a un hombre, que se identifica como Richard Grillet, que asegura que fue contactado desde Colombia para que formara parte de un ataque con explosivos contra la sede del Parlamento venezolano.

El supuesto atentado fue desactivado y estaba planeado para el pasado 26 de enero, día en que el pleno, donde el chavismo tiene el 92 % de los diputados, celebraba una sesión ordinaria.

"Esto es muy grave y en Colombia alguien tiene que reaccionar, está demostrado con plena prueba", dijo Maduro este domingo acerca de ese caso.

Para el jefe de Estado venezolano, con esas fotos "están tratando de tapar el escándalo" y denunció que en Colombia sigue habiendo "campamentos de paramilitares, de mercenarios, de terroristas" que quieren llevar "la violencia" a Venezuela.

Frente a esta situación se preguntó si en Colombia "no hay instituciones" para controlar "las manías terroristas, el odio de Iván Duque contra Venezuela".

Por su parte, Rodríguez aseguró que, tras publicar los vídeos, en Colombia "inventaron otro 'fake news' para tratar de tapar los hechos, la evidencia, los testimonios, la realidad".

"Sería bueno que la Fiscalía de Colombia no esperara" para actuar, comentó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y que investigue "lo que está pasando".