Llueven críticas a comisionado de la NFL por no usar máscara

El comisionado de la NFL, Roger Goodell. EFE/ Tannen Maury/Archivo

Tampa (EE.UU.), 7 feb (EFE).- El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, enfrenta fuertes críticas por su movimiento posterior al partido del Super Bowl LV celebrado este domingo, en el Raymond James Stadium, entre el equipo local de los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs.

Goodell, cuya liga coronó una temporada exitosa con una gran victoria de los Buccaneers en el Super Bowl LV, está siendo criticado por no usar máscara en el escenario cuando entregó el trofeo a los campeones del equipo de Tampa Bay, que vencieron 31-9 a los Chiefs.

El comisionado de la NFL, que multó con grandes cantidades a los equipos por el uso inadecuado de la máscara durante la temporada regular, se quitó la máscara mientras entregaba el Trofeo Vince Lombardi.

Un aficionado dijo a través de su página social que "Roger Goodell podría haber hecho una declaración de apoyo al usar una máscara durante esta ceremonia, pero no lo hizo. El propietario de Tampa Bay agradece a los trabajadores de la salud sin usar una máscara. Qué ironía. Lo entiendo. Están felices por el momento, pero la pandemia sigue".

Goodell estaba lejos de ser el único en el escenario que no usaba una máscara.

Aún así, a muchos les gustaría ver al comisionado de la NFL dar un mejor ejemplo para el público en general, especialmente en el centro de atención como lo fue esta noche.