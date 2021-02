La perspectiva de estímulos estadounidenses impulsa al Hang Seng un 0,11 %

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 8 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró la sesión de este lunes con un leve un avance del 0,11 %, motivado en parte por las expectativas sobre los nuevos estímulos económicos en Estados Unidos.

El selectivo sumó 30,79 puntos hasta los 29.319,47, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, apenas se inmutó: perdió un 0,01 %.

Entre los subíndices, solo finanzas concluyó la sesión en rojo (-0,14 %), mientras que Servicios sumó un 0,04 %, Comercio e Industria, un 0,27 %, e Inmobiliaria, un 0,39 %.

Entre las inmobiliarias, precisamente, hubo algunos de los protagonistas de la sesión, como China Overseas, con un aumento del 2,57 % o China Resources Land (+1,63 %), aunque no todo fueron alegrías, como en el caso de Link Reit, que se dejó un 0,74 %.

De las aseguradoras, solo AIA salió airosa en esta sesión, con un 0,4 % de ganancias, en contraste con las pérdidas del 0,49 % de China Life o del 0,82 %, en el caso de Ping An.

Los bancos tuvieron también resultados mixtos, y quedaron todos entre el 0,66 % en verde de la rama hongkonesa de Bank of China al traspiés del 0,84 % de HSBC.

Los mejores resultados se los repartieron la fabricante de componentes electrónicos Techtronic (+3,61 %), el fabricante de ropa Shenzhou International (2,98 %) y la operadora de hoteles y casinos Galaxy Entertainment, con un 2,85 % de ganancias.

La productora de lácteos Mengniu Dairy fue la peor parada de la jornada con un -1,55 %.

El volumen de negocio de la sesión fue de 185.800 millones de dólares de Hong Kong (23.965 millones de dólares o 19.919 millones de euros).