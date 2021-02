La oposición ya no reconoce al presidente de Somalia tras vencer su mandato

Simpatizantes del presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo EFE/Said Yusuf Warsame/Archivo

Mogadiscio, 8 feb (EFE).- Los líderes de la oposición de Somalia han anunciado que ya no reconocen a Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo como presidente del país, tras vencer hoy su mandato sin acuerdo sobre las elecciones para elegir a su sustituto.

"A partir del 8 de febrero de 2021, el Consejo de Candidatos de la Oposición no reconoce a Farmaajo como presidente", afirmó este organismo en un comunicado publicado hoy, lunes, por los medios locales.

"El Consejo no aceptará ninguna forma de extensión del mandato a través de la presión", añadió la oposición, encabezada por el expresidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.

El grupo pidió la formación de un Consejo Nacional de Transición para conducir al país a la celebración de elecciones indirectas.

Ese órgano provisional estaría dirigido por los presidentes de ambas cámaras del Parlamento e integrado por líderes de las regiones somalíes, figuras de la oposición y de la sociedad civil.

El pasado sábado, el presidente aseguró ante la Cámara Baja del Paramento que no habría un vacío de poder, y agregó que el Poder Legislativo guiará el proceso electoral.

Los opositores acusaron a Farmaajo, que busca un segundo mandato, de fracasar al aplicar un pacto alcanzado en septiembre pasado sobre el modelo de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Ese acuerdo mantenía un sistema indirecto basado en clanes pese a la promesa del presidente de celebrar los primeros comicios con sufragio universal desde 1969.

El presidente de Somalia es seleccionado por los legisladores del país, pero los comicios para votar a los senadores y diputados que deben elegir al jefe del Estado en una sesión conjunta del Parlamento bicameral se han pospuesto ya dos veces debido a desacuerdos entre el Gobierno central y algunas regiones.

El ministro de Información de la región semiautónoma de Puntlandia (noreste), Abdulahi Hersi, ya adelantó este domingo que su estado, a partir de hoy, "no reconocerá a Farmaajo como presidente de Somalia".

Las elecciones tienen el apoyo contundente de la comunidad internacional, pues un nuevo presidente podría acometer los desafíos del país sin dilación.

La Misión de Asistencia de la ONU para Somalia (UNSOM, por sus siglas en inglés), instó hoy a los líderes de este país del Cuerno de África a "reanudar su diálogo nacional urgentemente para lograr un acuerdo final que permita que se celebren elecciones tan pronto como sea posible".

Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

ma-pa/fp