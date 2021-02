La ODEPA repondrá las medallas de Lima 2019 robadas al brasileño Arthur Nory

Fotografía cedida este lunes por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) en la que se registró a su presidente, Neven Ilic, al posar con una de las replicas de las medallas ganadas por el gimnasta brasileño Arthur Nory y que serán entregadas al deportitas, luego de que le fueran robadas las originales. EFE/ODEPA

Santiago de Chile, 8 feb (EFE).- La Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) informó este lunes de que repondrá las medallas obtenidas por el gimnasta brasilero Arthur Nory en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que fueron robadas el pasado viernes en su domicilio.

"Nos dio mucha pena que le hayan robado todas sus medallas: Por eso, solicité a mi equipo que enviáramos cuanto antes las tres medallas que ganó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019", declaró el presidente de la ODEPA, Neven Ilic, según recogió un comunicado.

Según denunció el propio deportista a través de redes sociales, todas las preseas alcanzadas a lo largo de su carrera fueron robadas desde el interior de su casa, incluidas las del campeonato del mundo, los Juegos Olímpicos de Río 2016 y los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Mariano Arthur Nory, de 25 años, logró la medalla de oro por equipos y dos de plata en all around y barra fija en el certamen panamericano realizado en Perú.

"Es un deportista extraordinario que le ha dado muchas alegrías a Brasil y a nuestro continente", comentó Ilic, haciendo referencia además a su campeonato mundial y al bronce conseguido en Río 2016.

"Queremos que no se desconcentre en su trabajo por alcanzar su gran objetivo de llegar a Tokio y que pueda cumplir unos destacados Juegos Olímpicos", agregó el dirigente deportivo internacional.

El desempeño profesional de Nory no ha estado exento de controversias.

En 2015, el laureado gimnasta brasilero Angelo Assumpção denunció en entrevista con Efe haber sido víctimas de racismo por parte de sus compañeros de equipo, entre ellos Arthur Nory, quien se disculpó y fue suspendido por 30 días.