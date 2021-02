08/02/2021 Kiko Matamoros se sale con la suya. Desmantelan el gimnasio que Makoke tenía en su casa. MADRID, 8 (CHANCE) Desde su separación hace casi tres años, Kiko Matamoros no ha dejado de reclamar a Makoke varias de las cosas que dejó en el domicilio del matrimonio en "La Finquilla" cuando el polémico colaborador se fue de casa. Sus muebles - que él mismo buscó y adquirió - su ropa y complementos - donde destacan prendas de las marcas más exclusivas - y, sobre todo, su gimnasio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Desde su separación hace casi tres años, Kiko Matamoros no ha dejado de reclamar a Makoke varias de las cosas que dejó en el domicilio del matrimonio en "La Finquilla" cuando el polémico colaborador se fue de casa. Sus muebles - que él mismo buscó y adquirió - su ropa y complementos - donde destacan prendas de las marcas más exclusivas - y, sobre todo, su gimnasio.



Una completa sala de musculación con las últimas novedades del mercado que una marca habría cedido al propio Matamoros a cambio de una publicidad por su parte las máquinas que formaban su gimnasio particular y que, tras su ruptura, se quedó en poder de Makoke, que al igual que su hijo, Javier Tudela, le ha sacado bastante partido en todo este tiempo.



Kiko, cansado de ver a su exmujer, al hijo de ésta y a la novia del joven, Marina Romero, usando su gimnasio, habría decidido recientemente pasar a la acción y, tras hablar con la marca propietaria de las máquinas, habría desvelado en "Sálvame" que la firma en cuestión iba a desmantelar el gym de Makoke, porque cuando lo cedieron no fue a ella sino al colaborador que, visto lo visto, no podía disfrutar de los aparatos de gimnasia que la madre de su hija Anita se negaba a devolverle.



Pues bien, hoy ha llegado el día y, como ha compartido la propia Makoke en sus redes sociales, unos operarios han accedido a su domicilio y se han llevado las máquinas que ha usado como propias en los últimos años para ponerse en forma y lucir el cuerpazo al que nos tiene acostumbrados.



De lo más sonriente y con una felicidad poco común después de haber perdido esta batalla contra Matamoros, la colaboradora ha mostrado el proceso y ha confesado que, con el impresionante espacio que le queda libre y que hasta ahora ocupaban las máquinas de deporte, no sabe si hacer su propia sala de cine, un lugar de ocio donde fumar unas shishas o si adquirir nuevos aparatos y montar un nuevo gimnasio.



Hemos sido testigos de cómo los operarios se han llevado de la casa de Makoke las máquinas con las que cultivó su cuerpo desde su separación del colaborador y, después de descargarlas de una furgoneta con la que han salido de "La Finquilla", las han metido en un camión que, imaginamos, irá directo al palacete en el Madrid de los Austrias al que recientemente se ha mudado Kiko Matamoros con su novia, Marta López.