Javier Ungría da la cara tras la polémica boda de su hermana

MADRID, 8 (CHANCE)



Una vez más Elena Tablada se ha situado en la diana de las críticas por las imágenes que se han publicado de la boda de su cuñada, la hermana de Javier Ungría. Tan solo unos meses después del fallecimiento de su abuela, Elena disfrutó de una celebración familiar por la que ha recibido multitud de críticas debido a su actitud imprudente en cuanto a las medidas de distanciamiento social se refiere.Tras conocerse la noticia de que se iniciará una investigación para saber si se cumplieron o no las recomendaciones sanitarias por parte del Casino de Madrid, Javier Ungría ha dado la cara por su hermana."La gente se inventa muchas cosas, miente mucho, dicen que el Casino había permitido que no llevásemos mascarillas, no sé cómo alguien puede pensar que eso pueda suceder...se magnifica mucho todo y luego hay gente que es fácil atizar siempre" comenta Javier cuando le preguntan por las críticas.En cuanto a la polémica fotografía en la que aparece la entrada de los novios con todos los invitados sin mascarilla, Javier explica: "Nos acabamos de sentar y entraban los novios. La gente se pone de pie y se les recibe con una canción, pero en la misma mesa. Ya estábamos sentados en la mesa para comer, cuando te sientas en la mesa, la gente se quita la mascarilla".Con su mujer en el punto de mira por la publicación de los vídeos y fotografías del día de la boda, Javier deja claro que su mujer era na invitada más: "Elena está preocupada, bueno molesta por toda la gente que le critica y que ni le va, ni le viene. Es la boda de mi hermana, ella es mi mujer, viene, ella se ha hecho el PCR igual que yo. Nos sentamos en mesa de cuatro, a dos metros de distancia, obviamente cuando entran los novios te levantas de la mesa, son cosas que todos haríamos".