Israel.- Netanyahu rechaza formalmente los cargos por corrupción que se le imputan en Israel

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado formalmente este lunes los cargos por corrupción que se le imputan durante su segunda comparecencia ante un tribunal del país, tras varios aplazamientos a causa de la pandemia de coronavirus.



"Confirmo la respuesta presentada por mis abogados", ha señalado durante la vista en el tribunal, al que ha llegado en medio de un amplio despliegue de seguridad y en medio de una concentración contra él frente al edificio, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.



Tras ello, Netanyahu, que ha comparecido junto a otros imputados en el caso, ha recibido permiso de los jueces para abandonar la sala, lo que ha hecho. El primer ministro había pedido a sus seguidores que no se concentraran en su apoyo para respetar las restricciones impuestas por la pandemia.



La comparecencia es la segunda del primer ministro, conocido popularmente como 'Bibi', tras una en mayo de 2020 en la que se leyeron los cargos que pesan contra él, incluidos sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados.



Decenas de personas concentradas frente al tribunal han coreado eslóganes contra el primer ministro, entre ellos "'Bibii, vete" y "'Bibi' a la cárcel". "Hemos trabajador duro para que sea juzgado. Hemos venido a asegurarnos que no huye. Le acompañaremos hasta que entre en prisión", ha dicho uno de los concentrados, en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA.



Netanyahu se convirtió en mayo de 2020 en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por corrupción mientras ocupa el cargo, tras ser imputado en noviembre de 2019 por el fiscal general del país, Avichai Mandelblit, tras varios meses de investigaciones en torno a varios casos.



El más grave de ellos es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.



En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.



Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.