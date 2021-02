Infinity, Furious, Estral y All Knights lideran Liga Latinoamérica de LoL

Fotografía cedida este domingo del peruano Diego 'SolidSnake' Trujillo, parte de Infinity Esports, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends. EFE/ Riot Games

México, 7 feb (EFE).- Infinity Esports, Furious Gaming, Estral Esports y All Knights cerraron este domingo como líderes de la clasificación del Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends tras la conclusión de la segunda semana de competencia.

Los cuatro equipos están en la primera posición con tres puntos cada uno, al firmar una marca de tres victorias y una derrota.

Una pelea por equipos en la disputa del segundo barón de la partida le permitió a Estral, con tres asesinatos, quitarle el invicto a Infinity.

El infinito inició mejor el juego, con la primera sangre, pero al transcurrir los primeros 20 minutos del duelo, Estral tomó el mando, comandado por el carrilero central mexicano Francisco 'Leza' Jara', quien finalizó con seis asesinatos.

Leza ayudó al jungla surcoreano Kim 'Mightybear' Min-su a obtener el primer barón de la tarde al minuto 24 para después ir por el alma de dragón de las montañas al 27, suficiente para tirar las torretas centrales por donde destruyeron el nexo al 31.

Furious aprovechó errores de Kaos Latin Gamers, sin victorias en cuatro partidas, en las peleas por equipos de objetivos para ganar la partida que se definió en los últimos 10 minutos.

Los surcoreanos Lee 'Bugi' Seong-yeop y Park 'Erry' Sang-joon encabezaron el primer punto de la semana de la calavera. Erry ligó un par de dobles asesinatos en el final del duelo para con ello eliminar las dos últimas torres y el nexo.

All Knights pasó por encima de Isurus en 29 minutos. Los caballeros chilenos tiraron 9 de las 11 torres de los tiburones, quienes no hicieron daño en esta estadística.

All Knights definió la partida desde el minuto 27, pero alargaron el sufrimiento de Isurus para sumar su segundo barón nashor y otro exterminio.

En la otra partida del domingo, XTEN Esports venció en un cerrado juego al campeón Rainbow7 y llegó a dos puntos en la tabla.

Tabla de posiciones tras segunda semana

Equipo Puntos

Furious Gaming 3

Infinity Esports 3

Estral Esports 3

All Knights 3

Rainbow7 2

XTEN Esports 2

Kaos Latin Gamers 0

Isurus 0.EFE

