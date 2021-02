Honduras acumula 3.721 muertos y 154.568 casos por covid-19 en casi 11 meses

Mujeres con tapabocas caminan en la Calle Peatonal de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 7 feb (EFE).- Honduras alcanzó este domingo 154.568 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 3.721 fallecidos por la enfermedad, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo hondureño indicó en un comunicado que de las 2.122 pruebas PCR procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 663 dieron positivo.

En el país centroamericano se han realizado hasta ahora 417.304 pruebas de detección de contagio por covid-19, 93.251 en lo que va de 2021.

El ente registró además el fallecimiento de once personas, lo que elevó los decesos a 3.721 desde que la pandemia se comenzó a expandir, en marzo pasado.

El Sinager detalló además que 1.037 pacientes se encuentran hospitalizados, 624 están estables, 365 graves y 48 en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

En lo que respecta a pacientes recuperados, hoy se sumaron 32, con los que ya son 61.817 los que se han salvado de morir por covid-19.

Sobre la vacunación de los hondureños, para que aún no hay fecha, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que él y los funcionarios de su gabinete no tienen previsto vacunarse contra el coronavirus en la primera fase de la campaña, para que las dosis sean administradas a personas vulnerables.

"De acuerdo con recomendaciones técnicas de @opsoms, los presidentes de los tres poderes y altos funcionarios del Estado de los países, estamos considerados dentro de 1era fase para recibir vacuna Covid-19, pero esto NO puede ser así. Debemos darle prioridad a los más vulnerables", indicó Hernández en la red social Twitter.

CARDENAL ESTA ESTABLE Y PERIODISTA MUERE

Uno de los afectados por la enfermedad es el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez, quien está "estable" y ha experimentado "una mejoría" tras dar positivo por covid-19 el pasado jueves, indicó hoy la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

"Gracias a Dios y las oraciones de todos aquellos que apreciamos a nuestro padre y pastor, podemos informarles que se encuentra estable y presentando una mejoría dado que los marcadores que indican los niveles de inflamación y otros que indican el estado general de su salud, presentan un leve descenso y eso nos da esperanza para considerar que irá mejorando poco a poco”, indicó en un comunicado.

El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, Juan Ángel López, anunció el pasado jueves que Rodríguez había dado positivo en coronavirus tras hacer una prueba.

La Arquidiócesis aseguró que "más que la fuerza de un tanque de oxígeno, lo que necesita el señor cardenal es la fuerza de nuestras oraciones que no pueden faltarle y deben incrementarse".

Pidió "prudencia y sobre todo honestidad" al divulgar noticias sobre el estado de salud del cardenal "en base a la verdad y no especular sobre ella, creando un ambienta de desesperanza que no tiene ningún fundamento ni razón de ser".

El periodista hondureño Nelson Flores murió hoy en un hospital de Tegucigalpa tras más de un mes hospitalizado debido a complicaciones a causa del coronavirus, confirmó una de sus hijas, Nicol Flores.

Flores, quien trabajaba para los canales Televisión Educativa Nacional y del noticiero Abriendo Brecha, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela de Tegucigalpa, tras ser ingresado a inicios de enero.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del amigo Nelson Flores, extendemos nuestras muestras de solidaridad con su familia, amigos y compañeros de @tencanal10, @Abriendo_Brecha", indicó el Colegio de Periodistas de Honduras en Twitter.

Con la muerte de Flores suman cinco los periodistas fallecidos en Honduras debido al coronavirus. EFE

