Guarín anota su primer gol para Millonarios tras 16 años en el extranjero

Bogotá, 7 feb (EFE).- El centrocampista colombiano Fredy Guarín, exjugador del Oporto y del Inter de Milán, anotó un gol en el triunfo por 3-2 de Millonarios sobre el Deportivo Pereira, en la quinta jornada de la Liga colombiana liderada por Deportivo Cali con 13 unidades.

Guarín fue anunciado el año pasado como refuerzo de Millonarios. El mundialista en Brasil 2014 estuvo defendiendo en el último tiempo los colores del Vasco Da Gama, equipo en el que disputó 15 partidos y anotó tres goles.

El tanto de Guarín con Millonarios fue el resultado de un enorme error del arquero del Pereira Harlen Castillo que, al tratar de hacer un pase, se la dejó servida y no perdonó.

En Colombia no marcaba desde el 16 de febrero de 2005. En esa ocasión Guarín militaba en Envigado.

ARIAS FIRME EN EL LIDERATO CON DEPORTIVO CALI

El Deportivo Cali, del entrenador uruguayo Alfredo Arias, mantuvo el liderato de la liga colombiana al someter a domicilio 1-0 a Patriotas, que tiene como timonel al español Abel Segovia y que no ha podido ganar en el comienzo del campeonato.

El ariete Jhon Vásquez marcó en el primer tiempo y le dio el triunfo a los azucareros, que llegaron a 13 unidades con lo que siguen líderes del torneo. En cinco jornadas, los verdes suman cuatro triunfos y un empate.

Patriotas, que lleva un punto, tuvo como figura a su guardavallas Carlos Mosquera quien evitó una goleada.

PARECÍA FÁCIL PERO...

Lo que lucía fácil resultó más difícil de lo esperado. Millonarios se puso arriba y alcanzó una cómoda ventaja de 2-0 sobre el Deportivo Pereira, que tuvo un primer tiempo para olvidar.

Los Azules, dirigidos por el colombiano Alberto Gamero, marcaron a través de Fredy Guarín y Fernando Uribe. Sin embargo los Matecañas, que tienen en el banco al argentino Jorge Artigas, replantearon el juego en el segundo tiempo y lograron igualar 2-2.

El que salvó los tres puntos para Millonarios fue Cristian Arango, con lo que el equipo llegó a 10 puntos. Pereira, con 2 enteros, bucea en el fondo de la tabla de clasificaciones.

SE FUE LA LUZ PERO JUNIOR GANÓ

El Junior de Barranquilla superó 2-0 a Alianza Petrolera, con lo que llegó a 12 puntos y sigue iluminando la parte alta de la tabla.

Sin embargo, el partido se suspendió cuando faltaban 13 minutos para concluir porque un fallo eléctrico obligó a parar el juego por 18 minutos. Tras este impasse, el lance se reanudó y terminó sin ningún incidente.

El estadio Metropolitano de Barranquilla, donde se disputó este encuentro, es la sede del partido entre las selecciones de Colombia y Brasil, 25 de marzo, en la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Además, está designado para albergar la final de la Copa América que organizan Colombia con Argentina y que se disputará del 11 de junio al 10 de julio.

ATLÉTICO NACIONAL SIGUE MEJORANDO

Poco a poco el técnico brasileño Alexandre Guimaraes le va dando forma a su equipo, el Atlético Nacional que esta vez dejó en el camino al Boyacá Chicó por 2-0.

Jarlan Barrera y Andrés Andrade, en tiempo de reposición, le dieron al Verde tres puntos para sumar 10 con lo vuelve a estar en los primeros puestos.

El marcador pudo ser más abultado pero el portero Pablo Mina, del Boyacá Chicó, evitó las celebraciones. Nacional sumó así tres victorias en igual número de salidas en condición de local en la Liga. Venció 2-0 a Santa Fe en la primera fecha y 5-2 a Deportivo Pereira en la tercera jornada.

VULETICH MARCA PERO EL MEDELLÍN PIERDE

Se destacó en la jornada el goleador argentino Agustín Vuletich, quien anotó gol para Independiente Medellín que, sin embargo, perdió 1-2 contra el Deportes Tolima.

Esta es la tercera diana de Vuletich y se perfila para estar entre los artilleros que buscan quedarse con la bota de goleador de la Liga colombiana. De momento, el máximo artillero es David Cortés (Once Caldas), que lleva cuatro.

Deportes Tolima queda con ocho puntos y el Medellín, que dirige Hernán Darío "Bolillo" Gómez, se queda con siete unidades.