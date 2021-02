Grupo uruguayo reclama a un candidato ecuatoriano por usar una canción sin permiso

En la imagen, el candidato a la presidencia de Ecuador Yaku Pérez. EFE/José Jácome/Archivo

Montevideo, 8 feb (EFE).- La banda de rock uruguaya El Cuarteto de Nos afirmó este lunes que el candidato a presidente de Ecuador Yaku Pérez utiliza una de sus canciones como jingle electoral sin su autorización y exige un pedido de disculpas públicas.

Así lo afirmó a Efe la vocera de la banda, Verónica Piana, quien señaló que se enteraron recién de esta situación y ya declararon que "tienen que bajar inmediatamente" las publicaciones donde esté involucrado el tema.

"Nunca nos pidieron autorización y aunque lo hubieran pedido no lo hubiésemos dado porque no nos involucramos en campañas políticas de ningún candidato en ninguna parte", explicó.

Asimismo, señaló que el candidato ecuatoriano ya bajó una publicación de Twitter y esperan que en las próximas horas se baje el resto, ya que de no ser así iniciarán acciones legales.

"Lo más agravante para nosotros no es solo el uso indebido sino que además es en algo como la política que nosotros no nos involucramos en ninguna parte ni en ningún otro lado. Que usen tu voz para alzar su voz en algo que no queremos tener nada que ver", afirmó Piana.

La canción utilizada es "Gaucho Power", que la reproducen exactamente igual con la única edición de que modifican el estribillo para que quede "Yaku Power", frase que, además, utilizaron como etiqueta en redes sociales.

"Todo el mundo sabe/ Tengo el Yaku power/ Con el vivo y lucho / Y lo llevo donde voy", entona la canción utilizada por el político ecuatoriano.

La banda uruguaya publicó en sus redes sociales un repudio público de este hecho y la demanda de que bajen automáticamente todas las publicaciones.

"El pedido es que se disculpen públicamente por haber usado sin autorización nuestra una canción nuestra para su campaña. Me parece que corresponde por la mala praxis y es algo que tiene que ver con un consumo de público en general cuando vos no estás ni enterado", sentenció Piana.

Ecuador está a la espera de conocer al rival del candidato correísta a la Presidencia, Andrés Arauz, para la segunda vuelta electoral del 11 de abril, pues con el 97,85 % de las actas procesadas, el indígena ambientalista Yaku Pérez y el centroderechista Guillermo Lasso mantienen una reñida disputa.

Cuando falta por escrutar el 2,15% de las actas, Arauz obtiene el 32,16 %, seguido de lejos por Pérez, con 19,86 %, y Lasso, con 19,59 %.