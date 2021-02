Garnero eleva a Libertad y se saca la espina ante el Olimpia de Gorosito

El jugador Guillermo Paiva (d) de Olimpia disputa el balón con José Canale de Libertad durante un partido de la jornada 1 del Torneo Apertura de la Primera División de fútbol de Paraguay, que se disputa en el Estadio Manuel Ferreira hoy, en Asunción (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 7 feb (EFE).- El duelo entre Daniel Garnero y Néstor Gorosito se saldó este domingo a favor del primero con la victoria a domicilio de Libertad sobre Olimpia, con un solitario gol de Óscar Cardozo que eleva a la cabeza de la tabla al Gumarelo en la primera jornada del Apertura.

Un primer puesto compartido con Sportivo Luqueño y Cerro Porteño, que no fallaron en sus respectivos choques de un comienzo de torneo que tenía como encuentro estelar el que enfrentó desde sus banquillos a los dos técnicos argentinos.

Y un clásico aurinegro que no cumplió las expectativas, con dos equipos discretos y sin mordida, si bien Libertad se llevó el partido al golpear primero, de un penalti ejecutado por Cardozo en la primera parte.

Garnero partía con la ventaja de su conocimiento del bloque de Olimpia, al que dirigió hasta la pasada temporada, tras ser sustituido por Gorosito, y con el que obtuvo cuatro títulos defensivos.

No obstante el Gumarelo manifestó carencias ofensivas, a excepción de Cardozo, que en la segunda mitad estuvo a punto de marcar su segunda diana y fue la figura de los visitantes.

Los de Garnero mostraron también que requieren de más trabajo para hacerse con la condición de favoritos, con una defensa débil y sin la seguridad necesaria para el arquero Martin Silva.

Unas debilidades que, para fortuna de Libertad, fueron expuestas ante un rival que apenas creó peligro y jugó de forma desordenada y en ocasiones abúlica.

Solo en el ecuador de la segunda parte el Decano enmendó algo la plana, con la salida de Roque Santa Cruz, en el banco por un problema lumbar, pero insuficiente para reforzar un bloque en el que referentes como Richard Ortiz y Rodrigo Rojas estuvieron desdibujados.

Cerro Porteño, el ganador del pasado Apertura, venció a Sol de América (3-1) en un encuentro que se le puso cuesta arriba, con un gol en contra al cuarto de hora, y que dio la vuelta en una reacción motivada por los cambios de Francisco Arce.

Entre ellos el del debutante Matheus Goncalves, que aportó agilidad y creatividad a un conjunto que estaba siendo neutralizado por la coraza defensiva de los locales.

El partido fue también el estreno en el Ciclón para el delantero Mauro Boselli, todavía en proceso de ensamblaje con Claudio Aquino, el autor de la tercera diana de los de Barrio Obrero.

Sportivo Luqueño ganó con ese mismo resultado (3-1) ante un Guaireña poco entonado, en su segunda temporada en primera.

Los luqueños quisieron abrir con una victoria la edición de una Apertura que lleva el nombre del club, en honor a su centenario.

Empate a dos goles entre Guaraní y Nacional, y ambos emparejados en la mitad de la tabla.