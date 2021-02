Fútbol/Segunda.- El Espanyol empata en Lugo y deja escapar al Mallorca en el liderato de LaLiga SmartBank

20/12/2020 Raúl de Tomás celebra un gol el Espanyol DEPORTES LALIGA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El RCD Espanyol no pudo seguir la estela del RCD Mallorca en LaLiga SmartBank después de alargar su mala racha de resultados este lunes en el Anxo Carro de Lugo donde sólo pudo arañar un empate (1-1), en uno de los dos partidos que cerró la vigesimocuarta jornada.



El conjunto de Pablo Moreno está ya a cinco puntos del bermellón después de encadenar su tercer partido sin ganar, aunque esta vez Raúl de Tomás salvó al menos un punto para los espanyolistas, ya alcanzados en la tabla también por el Almería, con el que está empatado a 46 puntos.



El Lugo fue mejor en la primera parte y se fue al descanso por delante gracias a un gol de Campabadal a los nueve minutos y ante el que no tuvo reacción el Espanyol, aunque el VAR le anuló por fuera de juego el empate de Puado.



Tras el descanso, el equipo catalán mejoró algo y se aferró a su goleador De Tomás para empatar tras una gran jugada de Puado. Los locales jugaron con diez los minutos finales por expulsión de Marcelo, pero los 'pericos' no pudieron sacar partido a esa situación.



Además, en el otro partido de este lunes, la Ponferradina sigue cerca del tren del 'playoff' tras batir en El Toralín por 2-0 al Alcorcón, que se hunde tras encadenar su quinta jornada sin ganar y sólo un punto de los últimos 15. Yuri da Souza hizo los dos goles, el segundo de penalti, de los locales.