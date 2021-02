Fútbol.- Eduardo Coudet: "Vinimos a buscar los tres puntos, pero el Atlético es muy difícil en su casa"

08/02/2021 Eduardo Coudet, técnico del Celta, durante un partido PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA DEPORTES VIZCAYA IÑIGO LARREINA/APF7/EUROPA PRESS



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, lamentó no haberse podido llevarse los tres puntos que vinieron a "buscar" al Wanda Metropolitano y afirmó que se quedaron "con el sabor" de haberlo podido conseguir, pero no escondió que el Atlético es un "rival de cuidado y muy difícil en su casa".



"La verdad es que se vio la intención del equipo y que vinimos a buscar los tres puntos. Hicimos un gran primer tiempo y hoy no podemos hablar de errores en los goles sino que fueron por virtudes de ellos", expuso Coudet en la rueda de prensa posterior al partido.



El argentino recordó que los dos goles locales llegaron "en la última pelota del primer tiempo y luego bastante temprano en el segundo", pero pese a ello continuaron buscando el área rival. "Pero nos achicaron más los espacios y fue más difícil salir con el balón jugado ante un rival de cuidado y durísimo", remarcó.



"Nos llevamos un puntos y nos quedamos con el sabor de que podían haber sido lo tres, pero el Atlético es un rival muy difícil en su casa. De todos modos, lo de hoy quiere decir que podemos jugar constantemente así", sentenció el preparador céltico.