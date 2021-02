Fundaciones de Thiago Alcántara y BarcelonaActúa amplían proyecto acogida

El exfutbolista Thiago Alcántara. EFE/ Jorge Campos/Archivo

Barcelona, 8 feb (EFE).- La Alcantara Family Foundation, del exfutbolista Thiago Alcántara, ha renovado su colaboración con la fundación social BarcelonActua para ampliar el proyecto BACstation de Gracia, un hostel que acoge e integra personas migrantes.

Según han informado ambas fundaciones, su colaboración busca conseguir que los inmigrantes que viven en la calle tengan un hogar y un acompañamiento personalizado en su proceso de integración social a través de un programa didáctico de integración.

Desde el inicio del programa, en julio de 2020, la BACstation Gracia, situada en el JAM hostel, ha acogido a 56 alumnos, de los cuales un 41 % son ex-tutelados, el 26 % optan al proceso de arraigo social, al 10,4 % les han denegado el asilo y el 5,3% provienen de programas de protección internacional.

Las fundaciones han explicado que, actualmente, en la BACstation Gracia viven 38 alumnos migrantes con un "programa de integración expreso basado en la formación y en el permanente contacto con voluntarios, que les ayudan a tejer una red de contactos sólida generadora de oportunidades".

Las asociaciones han dicho que, durante estos primeros 6 meses de programa, el 51,7 % de los alumnos alojados en la BACstation de Gracia ha ido a la escuela de adultos, un 26,7 % forma parte de algún programa de formación e inserción, el 27 % de una formación no reglada y un 4 % de un grado superior.

Además, las organizaciones han expresado que "los alumnos también han recibido apoyo psicoemocional, así como el apoyo personalizado de un voluntario referente que les ha ayudado, no solo con los temas académicos, sino también ofreciéndoles un espacio donde expresarse, orientarse y ser escuchados".

El proyecto de las fundaciones ha permitido una "evolución personal y social de los alumnos" que ha posibilitado que 10 de ellos hayan accedido a una vivienda alternativa y que dos cuenten con un contrato de trabajo para la BACstation.

Con esta renovación, BarcelonActua ha consolidado su modelo de 'Ecosistemas Sostenibles', por lo que la fundadora y directora de BarcelonActua, Laia Serrano, ha afirmado que "la BACstation dignifica y empodera a los jóvenes inmigrantes, víctimas de una ley de extranjería injusta, y que los condena a la marginación".

Thiago Alcantara, cofundador del Alcantara Family Foundation y actual jugador del Liverpooler, ha destacado que "no se puede aspirar a la integración social sin previamente tener cubiertas las necesidades más básicas, y BACstation es, para estos jóvenes, un primer y positivo impacto transformador en sus vidas".